Kumar baskınında 11 tutuklu

Girne’de Jasmine Court Otel’de kumar oynamak ve oynatılmasını sağlamak suçlarından tutuklanan 11 zanlı, mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 21 Mayıs 2020 tarihinde, saat 17.55 raddelerinde, Girne’de, Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gereken Jasmine Court isimli kumarhanede yapılan kontrolde; 7 zanlının, para ve parayı temsil eden fişler karşılığında Teksas Holdem Poker diye bilinen kumar oyununu oynadıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis baskın sırasında kumarhane içerisinde Texas Holdem Poker masasında krupiyelik yapan 2 zanlı, ayrıca yine kumarhane içerisinde garson olarak çalışan bir zanlı ve işletmeci M. D.’nin de tutuklandığını belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, zanlı M. D. dışındaki tüm zanlıların 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı M. D.’nin ise 40 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.