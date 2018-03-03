Kum tanesi gerçeği…

‘"Şimdi"den umutsuz değilsem, bunun nedeni şimdi'nin oldukça umutsuz koşullarının bana umut vermesidir.’

Karl Marx, Arnold Ruge - Mektuplar

Gerçekler işimize yaramıyor çoğu kez. Kaçıyoruz. Dünden gelip önümüze bırakılan bu coğrafyadaki tarihi gerçekler, kirli siyasetin dönüştürücü algı operasyonları ile boğuşuyor.

Gerçek dediğimiz nedir ki ? Brecht, somut olan der.

O da aslında; elle tutulan, bizim hareket alanımızı, yaşam tercihimizin sınırlarını çizen, ne kadar değer ürettiğimiz ve bunu ne kadar kolektif yaparak, dayanışmayı hayat damarlarımıza akıttığımızdır. Yaratıcılığımızın etkisinin ne ölçüde gözetildiğini bilmektir. Ve bunun sosyo ekonomik imkanına ne ölçüde haiz olduğumuzdur.

Aidiyet duygusundan bağımsız, bireyin varoluş sınırlarıdır.

Gerçek olan budur: O’dur.

Evet, gerçek olan özgürlüğümüzü sınırlandıran sosyal, ekonomik ve siyasi durumdur. Verili olanın çıplak halidir bu.

Popüler siyasetin hikmeti, verili durumu farklılaştırıp, kendine göre bilinçli bir algı yaratarak varolanı topluma değiştirmeden, değişik sunma oyunu oynamasıdır. Algı oyunu ustasıdır.

Algı oyunu, gerçeğin düşmanıdır.

Biz gerçeği deşifre edenler, bunun ağır vebalini ödeyenleriz. Çünkü gerçekleri konuşmak, tartışmak zor, algı yaratan yalan oyuncularının işi kolaydır. Hele bizde…

Reklamcılık, bu işin profesyonel mesleğidir. Gerçeği yok etme üstadlarıdır onlar. Oturulur, planlanır, zaafiyet noktaları, zor kısımlar saptanır ve karar verilir: İnanın, inanmalısınız, inanmalıyız…neye…

Bir arkadaşım, dünyanın en tehlikeli mesleğidir, insanlara .ok’u pasta diye yedirtebilecek kadar usta, dünyanın zeka küpleridir bunlar derdi…

Siyasetteki anlam yitimi, yol yitimi, belirsizlik de bunun karşılığıdır.

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Korku, gerçeklerden kaçmanın en büyük gerekçelerinden biridir. Bir diğeri faydacılıktır. Ulaşmak istediği yere varabilmek için, insanoğlu mükemmel oyunlar oynayabilir. Başarır da. Tarihte bir kum tanesi kadar değeri olmayacak konumlar için. Bir kum tanesi.

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Ümitsiz asla olmadım hayatta. Çünkü ileriye bakmadan önce dönüp arkama ve yanıma baktım çoğu kez. Dünü önümüzde bulduk her zaman. Bu bir kural. Dünle kurulacak yarın. Bunu görüp, buna göre konum aldığın gün gerçekleri deşifre etme sanatı çok daha zevkli bir hale dönüşür.

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Özgürlükçü siyaset anlayışının dayanacağı temel, gerçekleri deşifre etmek, bıkmadan usanmadan algı operasyonlarına direnmek ve varlığını koruyup geliştirmektir. Eşitlik, adalet, barış ve tahakkümün olmadığı insani ilişkilerin herhangi bir toplum birimindeki inşası ancak gerçekler üzerinden anlam üretildiği ve yol çizildiği zaman mümkün olur.

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Gerçek, umut doludur. Ümitliyim…adım adım