“Kulüpler yok olursa, ülke gençliği yok olur”

Hüseyin Kıral

Geçtiğimiz ay TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na dün TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Başçeri’yi KTFF binasının kapısında karşılayan Sertoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri ziyaretle ilgili basına da bilgi verdi. KTFF başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı kısa konuşmada “10 yıllık görev süresi içinde ilk kez bir TC Elçisi’nin federasyonu ziyaret ettiğini ve özellikle Başçeri’nin atanmasından sonra ülke gençliği adına güzel adımlar atıldığını, 10 yılda yapılmayanın 3-4 ay içinde yapıldığını” söyledi. TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, “Atanmasının ardından kendisini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na iade-i ziyaret yaparak bir kez daha sorunları yerinde paylaşmak istediğini” belirtti.

Sertoğlu: “Dış ilişkilerde önemli gelişmeler yaşamaya başladık”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin ziyaretinde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu basına verdiği demeçte, “Yıllardır kendi başımıza ambargoların kalkması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse siz göreve geldikten sonra 3-4 ayda, 10 yılda kat etmediğimiz kadar yol kat ettik” dedi. Sertoğlu, “Belki bizler bunun alt yapılarını hazırlamıştık, ancak birilerinin de çıkıp bir şeyler yapması gerekiyordu ve o birileri de siz oldunuz” dedi. Sertoğlu, “Sizle birlikte dış ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanmaya başladık. Tabii ki süreç devam ediyor ve sizinle birlikte inanıyorum ki bu süreci de başarılı bir şeklide sonlandıracağız” dedi.

“Ülke gençliğinin motivasyonunu yüksek tutmak zorundayız”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçer’nin ziyareti sırasında kulüplerin önemine de vurgu yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Kıbrıs Türk gençliğinin yüzde 80 – 85’i spor kulüplerinden destek alır. Kulüplerimiz de bu gençliğe spor yaptırarak en azından kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışır. Ancak ne acıdır ki o kadar çok anlatmamıza rağmen gelen – giden hükümetler ülkede bir spor politikası belirlemediler ve bu konuda bir şey geliştiremediler” dedi. “Kulüplerin yok olması demek ülke gençliğinin de yok olması demektir” açıklaması yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bir yanda ambargolar devam ederken, diğer yandan ülke gençliğinin motivasyonunu yüksek tutmak için spor kulüplerimize ihtiyacımız vardır ve ambargoların kalkması adına öncelikle Türkiye’nin dost ülkeleri ile atılacak adımlara ihtiyacımız var ve sizlerin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Başçeri: “Sporun ruhunu bilmek gerek, kazanan kadar kaybeden de önemli”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTFF’na gerçekleştirdiği ziyarette “Futbol tüm dünyada olduğu gibi burada da büyük kitleleri ilgilendiriyor. Gençlerimizi de kötü alışkanlıklardan uzak tutması için spor kulüplerimiz önem taşıyor” dedi. Ali Murat Başçeri, “Ambargolar nedeni ile ülkede elit sporcu fazla yetişmiyor. Bir yandan ambargolarla mücadele ederken, diğer yandan da elit sporcu yetiştirmek zorundayız. Ancak her şeye rağmen federasyonlarımız ve bizler toplumun her kesimini spor yapmaya teşvik etmeliyiz” dedi. “Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, KTFF’nun daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çabalarını sürdürüyor” açıklaması yapan Başçeri, “Desteklerinin devam edeceğini ve ülkede spor politikası belirleyip ona göre birlikte hareket edeceğiz” dedi.