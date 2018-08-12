Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti

Futbol Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkanlık seçiminin de yapıldığı Genel Kurul’a tek aday olarak giren Hüseyin Yılmaz Özen, üyelerin onayını alarak Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Olağan Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Divan Başkanı ve Sekreterler seçildi. Divan Başkanlığı’na Özel Tahsin, Sekreterliklerine de Bostancı Bağcıl Kulüp Başkanı Hasan Besim ve Değirmenlik Başkanı Emirali Öztüccar seçildi. Gerçekleşen Olağan Genel Kurulu KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da takip etti. Eski başkan Kemal Köseoğlu da mali rapor ve faaliyet raporu ile ilgili olarak üyeleri bilgilendirdi. Ardından Genel Kurul’a tek aday olarak giren Hüseyin Yılmaz Özen, üyelere projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan oylamada Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oy birliğiyle Hüseyin Yılmaz Özen oldu.