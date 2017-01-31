“Kültürel Miraslarımız” resim yarışması sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen “Kültürel Miraslarımız” isimli ilkokullar arası resim yarışması, jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile sonuçlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda jüri kurulu LTB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Koordinatörü Fatma Miralay, yarışma ana sponsoru Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, LTB Meclis Üyesi Alev Denizgil, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Oyuncusu Asu Demircioğlu, Seramik sanatçısı Bedia Kale ve ressamlar Oya Silbery, Batu Gündal ve Gülge Karsu’dan oluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da toplantıya katılarak, eserleri inceledi ve jüri üyeleri ise kısa süre sohbet etti.



10 ilkokuldan toplam 253 eser...



Lefkoşa Belediye sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 10 ilkokuldan 253 eseri değerlendiren jüri kurulu, 3 kişiye başarı ödülü, 1 kişiye LTB özel ödülü, 1 kişiye jüri özel ödülü ve yine 1 kişiye Telsim özel ödülü verdi.

Yarışmaya katılan tüm eserler, 21 Şubat’ta açılması planlanan sergide yer alacak.



