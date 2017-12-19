'Kültür' işbirliği devam edecek

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi, temaslarının devamı bağlamında dün bir araya gelerek, çalışmalarının geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanları ve üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklıkla ilgili endişelerini dile getiren komite, BM kararları ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözüm çabalarının yeniden başlamasını umut ettiğini bildirdi.

Komite ayrıca, “iki devletli çözüm” söyleminin barış kültürüne ve barış diline zarar veren, ayrılıkçı politikalara hizmet eden bir dil olduğu görüşünü belirtti.

Komite, bu vesileyle kültür alanındaki işbirliğine yaptığı katkının devamı konusundaki kararlılıklarının altını da çizdi ve 2018 yılının, toplumların arzu ettiği çözümü getirmesini ve Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesini dilediğini vurguladı.