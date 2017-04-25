Didem MENTEŞ

Akdoğan Belediyesi bölge halkına hizmet vermeyi son sürat sürdürüyor. Akdoğan’ı adeta baştan yaratan ve yenileyen Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Latif, Kıbrıs’a özgü Kültür Evi projesi başta olmak üzere çok amaçlı kültür merkezi, çocuk parkları, köyün merkezine her yaştan insanın yararlanabileceği sosyal aktivite alanı ve Güney Mesarya’nın en büyük mezbahasının yapılacağını dile getirdi.

Bir önceki başkanın döneminden kalan enkazı 3 yılda adım adım düzelterek, halkın ayağına hizmet götüren Latif, “halka hizmet gittikçe geri dönüşüm almaya başladık, vatandaşımız memnun” dedi.

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, göreve geldiği dönem itibariyle hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları yansıra yeni projelerle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Borçlar

Göreve ilk geldiği zaman kötü bir mali durumla karşılaştığını söyleyen Latif, vergi borçları ve son 10 yıl içinde belediye personelinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığının yatırılmaması nedeniyle 4 milyon 500 bin TL’lik bir borçla belediyeyi aldığını aktardı. O dönem 39 olan belediye personel sayısının şu anda 35 olduğunu aktaran Latif, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını 1 Ocak 2016’dan beri günü gününe yatırdıklarını söyledi. Belediyenin maliyesi açısından birçok tedbir aldıklarını belirten Latif, yeni projeler üreterek TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden destek aldıklarını aktardı. Hayata geçirilen bu projelerde belediyenin kendi personelinin çalıştırıldığını, alınan destek ücretinden arta kalanla da hem başka çalışmalara katkı yapıldığını hem de belediyenin borçlarının ödendiğini ifade etti. Eski dönemden belediyenin piyasaya 600 bin TL borcu olduğunu, bu borçların ödendiğini aktaran Başkan, “esnafın belediyeye bakış açısı değişti, güveni arttı” dedi.

Tankerle su taşıma devri kapandı

Ahmet Latif, ilk karşılaştığı sorunların başında su ve temizlik konusu olduğunu aktarırken, Akdoğan’da yıllarca su sıkıntısı yaşandığını ve her gün 120- 130 haneye tankerle su taşındığını ve göreve geldiğinin 10’uncu günü tankerlerle su taşıma devrinin bittiğini söyledi. 40 günden sonra köyde her gün su akmaya başladığını aktaran Başkan Latif, Akdoğan halkının yardımıyla gerekli araç gereçler sağlanarak, su kuyularının temizliği ve bakımının yapıldığını, 2 tane daha su kuyusu açılarak su sıkıntısının aşıldığını belirtti. Türkiye’den gelen suyla birlikte kesintisiz su akışının devam ettiğini aktaran Latif, “Ne kadar iyi bir başkan olursanız olun, eğer insanların çeşmesinden su akmazsa bir anlamı yok” dedi.

Yaşlılara hizmet

Akdoğan’ın çevre temizliğinin kökten yapıldığını söyleyen Ahmet Latif, bir çöp kamyonuyla tüm köyün çöplerinin toplandığını ve halkın hizmet aldıkça vergisini ödemeye başladığını söyledi. Latif, yaşlılar için İkinci Bahar Yaşam Kulübü oluşturduklarını, 65 yaş üzeri kişilere sağlık hizmeti yanında doğum günü gibi özel günleri kutlama ve Yaşlılar Haftası’nda gezi gibi etkinliklerin yapıldığını kaydetti. İnsana verilen değer açısından geri dönüşümlerin güzel olduğunu aktaran Latif, “onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluruz sonuçta hizmet yapmak için geldik” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, Kıbrıs’a özgü Kültür Evi projesi başta olmak üzere çok amaçlı kültür merkezi, çocuk parkları, köyün merkezine her yaştan insanın yararlanabileceği sosyal aktivite alanı ve Güney Mesarya’nın en büyük mezbahasının yapılacağını dile getirdi.

2016’da yapılan çalışmalar

2016 yılı içerisinde dere yataklarının temizlik çalışmaları yapılarak, istinat duvarı örülmeye başlandığı ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Ahmet Latif, 3 kilometreye yakın kaldırım çalışmalarının bittiğini söyledi. Çöplük alanın ıslahı yapılarak ağaçlandırıldığını, asfalt ve ova yollarının tamir edildiğini söyledi. Akdoğan mezarlığının da komple tadil edildiğini söyleyen Başkan, “adada en temiz mezarlık Akdoğan’dadır” dedi. Ayrıca belediyenin öz kaynaklarıyla piknik alanı yaparak, Sağlık Ocağını yenilediklerini belirten Ahmet Latif, projelere verilen kaynaklardan arta kalanlardan belediyeye 3 minibüs, birer tane çift kabin araç, mini ekzavator, çekirge aracı cenaze aracı ve 2 motosiklet alındığını söyledi.

Yeni projeler

Yeni projeler içinde ise Kültür Evi çalışmalarının ve yürüyüş yolunun da olduğu çocuk parkının çalışmalarının başlatıldığını ve süratle devam ettiğini aktaran Latif, kavşak düzenlemelerine başladıklarını kaydetti.

Ayrıca çok amaçlı kültür merkezi, 3-4 tane çocuk parkı, her yaştan insanın yararlanabileceği yürüyüş ve bisiklet yollarının içinde olacağı aktivite alanı, Güney Mesarya’nın en büyüğü olacak yeni bir mezbaha yapılacağını söyledi. Ayrıca vatandaştan gelen talep üzerine köyde cami yapımına başladıklarını söyleyen Latif, ayrıca yol kavşaklarının düzenlenmesi ve kaldırım çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

‘Cazibe Merkezi’ hedefleniyor

Ahmet Latif, 14 Mayıs’ta 2. Emek Festivali’nin yapılacağını ve aynı gün Kültür Evi’nin açılışının gerçekleşeceğini belirterek, Kültür Evi’nde Kıbrıs’a öz geleneklerin yaşatılmasını hedeflediklerini aktardı. Latif, “Yeni nesillere Kıbrıs mutfağını tanıtmak amacındayız. Annelerinden, nenelerinden gullirikya, molehiya, nor böreği gibi Kıbrıs’a öz yemekleri öğrenmelerini sağlayacağız” dedi.

Latif, 2017’nin en büyük projesinin köyün merkezinde olan alana, büyük bir spor ve aktivite merkezi yapılacağını, bu merkez içerisinde belediyeye ait dükkanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği bir ‘Cazibe Merkezi’ hayata geçirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Kırsal kesim eksikliği

Akdoğan’da en büyük eksikliğin kırsal kesim arsaları olduğunu belirten Latif, “50 yıldır ‘barış olacak bırakacağız da gidelim’ diye bir anlayışla gidiliyor diyerek hiçbir şey yapmadılar. Yıllarca gençlerimiz istedikleri yere işgal ederek evlerini yapıyor. Biz şimdi projelendirilmiş, düzgün bir şekilde uygun olan yerlere yapılmasını isteriz” dedi.

Ahmet Latif, “TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne göre geçmişe dönük projelerimizi tamamladığımız için en başarılı belediyeler arasında yer alıyoruz” dedi.

Kültür Evi ve Çok Amaçlı Kültür Merkezi’nin çalışmaları sürüyor