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Kültür Dairesi yanlış günü kutladı

Kültür Dairesi yanlış günü kutladı

KKTC Kültür Dairesi’nin resmi facebook sayfasından Türkiye'nin 30 Ağustos günü kutlanmak istendi, fakat paylaşımda "kurban bayramınız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

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KKTC Kültür Dairesi’nin resmi facebook sayfasından Türkiye’nin "30 Ağustos Zafer günü" kutlaması yapıldı. Fakat paylaşım yapılırken, Kurban Bayramınız kutlu olsun ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım kısa süre içerisinde sayfadan kaldırıldı.

İşte o paylaşım.

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