Kültür Dairesi yanlış günü kutladı
KKTC Kültür Dairesi’nin resmi facebook sayfasından Türkiye'nin 30 Ağustos günü kutlanmak istendi, fakat paylaşımda "kurban bayramınız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
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KKTC Kültür Dairesi’nin resmi facebook sayfasından Türkiye’nin "30 Ağustos Zafer günü" kutlaması yapıldı. Fakat paylaşım yapılırken, Kurban Bayramınız kutlu olsun ifadeleri kullanıldı.
Paylaşım kısa süre içerisinde sayfadan kaldırıldı.
İşte o paylaşım.
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