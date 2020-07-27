Kültür Dairesi tekrar müracaat kabul edecek

Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili derneklerin projelerinin desteklenmesine yönelik 13-19 Ağustos tarihleri arasında başvuru kabul edeceğini duyurdu.

Kültür Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, güzel sanatlarla ilgili derneklere 2020 yılı için ayrılan 900 bin TL’nin tamamının kullandırılamaması nedeniyle 13-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında tekrar müracaat kabul edileceği kaydedildi. Başvuruların Kültür Dairesinde randevu usulüyle alınacağı duyuruldu.

Açılan ilk başvuru süreci sonucunda 31 derneğin 38 projesinin desteklenmeye hak kazandığı kaydedilen açıklamada, değerlendirmelerin Kültür Dairesi Müdürü’nün başkanlığında oluşturulan ve toplam 13 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından yapıldığı ifade edildi.

Kültür Dairesi Müdürü ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Kerim Akpolat yaptığı açıklamada, mali yardımların geri iade edilmeyecek projelere yapılmasını hedeflediklerini ve yurt dışından katılıma bağlı olan projelerin hayata geçirilip geçirilemeyeceği öngörülemediğinden ötürü, riskli kabul edip desteklenmemesi yönünde karar ürettiklerini vurguladı.

Akpolat Komisyonun, yapılabilecek maksimum yardım miktarı yapılsa dahi, gerçekleştirilmesinin olası görülmediği çok yüksek bütçeli projelerin de hayata değerlendirmeye tabi tutulmadan tasnif dışı bırakıldığını belirtti.