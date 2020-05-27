‘Küller’ içinde umut yürüyüşü

Devrim DEMİR

“Yaşamı tekrardan filizlendirmek için Anıt Zeytinlere giden su kanallarını temizliyoruz. Sen de çapanı, küreğini, tırmığını ve yüreğini al da gel” sloganıyla Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER) ile Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği (KAZAK-1) organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, 17 Mayıs’ta çıkan yangında tıkanan su kanalları açıldı.

Etkinlik için sabah saatlerinde Kalkanlı Piknik Alanı’nda yaklaşık 200 gönüllü buluştu, yangın nedeniyle tıkanan su kanalları, yangın sonrası kalıntılar temizlendi.

Kalkanlı Zeytin Ağaçları Koruma Birliği Başkanı Cengiz Serin’in organize ettiği temizliğe KAYDER başkanı Muzaffer Sevim, ODTÜ’den hocaların yanı sıra izciler de katıldı.

Yangın nedeniyle ormanda bulunan ağaçlara giden yaklaşık bir buçuk metrelik su kanalı tıkanmıştı. Temizlik etkinliğinde, kanal yeniden temizlenerek doğaya can vermek için su akıntısı yeniden başladı.

Doğayı yeniden canlandırmak için dün doğayı yeniden suyla buluşturanlara teşekkür eden Cengiz Serin ve Muzaffer Sevim YENİDÜZEN’e konuştu.

Cengiz Serin: “Bölgeye yardım eli uzatılsın”

Kalkanlı Zeytin Ağaçları Koruma Birliği Başkanı Cengiz Serin, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde 17 Mayıs’ta çıkan kötü yangının ardından bölgenin yeniden eski haline getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bölgenin ciddi hasar gördüğünü, doğanın yeniden can bulmasının zaman alacağını ifade eden Serin, yangın felaketinin ardından arazideki ağaçlara giden sulama sisteminin yok olduğunu belirtti.

Serin, “Bölgemizde çıkan felaketin ardından ormanı eski haline döndürmek mümkün değil. Bugün yaşanan felaketin ardından 200 kişilik bir gönüllü ekip bölgeyi temizlemek için toplandık. Ağaçlara giden su kanalarını temizledik. Çıkan yangında zeytin ağaçlarına giden sulama sistemleri yok oldu. Bu sistemlerin tekrar elde edilmesi üreticiyi aşan meblağlar. Yetkililer dilerin bu bölgenin yeniden canlanması için yardım eli uzatsın” dedi.

KAYDER Başkanı Muzaffer Sevim:

“Doğanın kendini toplamasını bekleyeceğiz”

YENİDÜZEN’e konuşan KAYDER Başkanı Muzaffer Sevim, 17 Mayıs tarihinde yaşanan felaket sonrası bölgeye karşı büyük bir duyarlılık oluştuğunu söyledi. Sevim, bu aşamadan sonra ne yapılacağı konusunda adımlar atılması gerektiğini yanan ağaçların da suya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ağaçlara giden su kanallarının temizlendiğini belirten Sevim, “Doğanın kendini toplamasını bekleyeceğiz. Anıt Zeytin Ağaçları bölgesine suyu götürmek istiyoruz. Yaptığımız temizliğe ada geneli büyük ilgi oldu ağaçlarımıza can veren su kanalımızı temizledik” dedi.

Sevim: “Bölgenin ranta kurban gitmesini istemiyoruz”

Bölgede bulunan bir buçuk kilometrelik su kanalının temizlendiğini ifade eden Sevim, kanalın temizlenmesi ile ağaçların yeniden suyla buluştuğunu söyledi. Yangın sonrası sulama borularının yandığını kaydeden Sevim, KTAMS, Kalkanlı Zeytin Ağaçları Koruma Birliği’nin bütçelerinden su borularının temin edildiğini kaydeden Muzaffer Sevim, “Bizim tek amacımız bölgeye zarar getirilmemesi. Buranın eski haline dönmesi mümkün olmasa da yağmur yağması için beklenmeli. Doğanın kendine gelip canlanması için zamana ihtiyacı var. Doğanın dışladığı olursa onları kesebiliriz ama şuan dokunmak yanlış olur. Bölgenin bir ranta kurban giderek satılmasını istemiyoruz.”

FOTOĞRAF: BURÇİN AYBARS