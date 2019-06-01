Kullanılmayan boş ofise 3 el ateş açıldı

Mağusa’da sabahın ilk saatlerinde ‘ Themis ‘ isimli bina içerisinde kullanılmayan boş ofise kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1.6.2019 tarihinde, 03:00 - 04:00 saatleri arasında, Gazimağusa'da Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli bina içerisinde bulunan kullanılmayan boş bir ofise kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 3 el ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.