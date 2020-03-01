 “Kullanılmadığını düşünerek bisikleti sirkat etti”

Girne’de mülke tecavüz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı D.P.D. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı D.P.D., 25 Şubat 2020 tarihinde Karaoğlanoğlunda meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçlarından tutuklu olduğunu söyledi. Polis zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde K.T.’ye ait ikametgahın Kuzey kısmında bulunan garaj içerisindeki bir adet 12,000 TL değerindeki Trek marka bisikleti alarak sirkat ettiğini belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve zanlının yine Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren ve kalmakta olduğu The Mountain View Hotel içerisinde tespit edildiğini kaydetti. Polis, otelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Adnan Kardeşler zanlının gönüllü ifade verdiğini ve bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.