Kulağından tut, at!

Asgari ücret 490 Euro oldu.

Avrupa’nın parası üzerinden anlatınca TeLe’den beter acılı bir “ses” çıkıyor.

Şehrin ortasından yetmiş dört adım güneye doğru yürüdün mü, 870 Euro.

İsviçre’den, Fransa’dan, İngiltere’den değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nden söz ediyorum.

Hani şu ekonomik kriz altında ezilen, mevduatların tıraşlandığı, son beş senedir maaş artışlarının dondurulduğu sarı devletten...

Topraklarının neredeyse yarısını gasp ettiğimiz, fabrikalarının üzerine konduğumuz, atölyelerini kapattığımız “kesim” bu.

“Cumhuriyet” dahi demiyorlar ya!

Anlı şanlı “devlet”inki 2 bin 365 liraya denk geliyor, “kesim”inki 4 bin 176!

* * *

"Böyle asgari ücret mi olur" diye söylenenlere gelince manzara yine vahim.

Kimilerini çok iyi tanıyorum.

5 bin liraya yakın maaşları var.

Ama sorsanız “cepleri boş...”

"Ek mesai"yi ihtiyaç olduğu için değil, "ek gelir" manasında kodlamışlar.

Kolaysa "ek mesai yok" desin birisi!

“Azami hayat” böyle ayarlanmış.

Evi, arabayı, arsayı, daireyi, tarlayı, mülkü ve bunlara taksiti kendinden saymıyor.

“Cepte kalmadı” diyor, “anca yetiyor...”

O nedenle “ikinci iş” yapıyor.

Asgari ücretlinin cebine üç kuruş fazla girme ihtimali varsa buna da ortak!

Evine temizlikçi, bahçıvan, yardımcı geliyor, hiçbirine “asgari ücret” dahi ödemiyor.

Temizlikçi ya da bakıcı kadın “artış” istese, gözler fal taşı!

Bu insanlar öyle uzakta değil, her yerde...

“Yatırım” olsun diye aldığı apartman dairesini de kiralıyor ya, vergisini ödemiyor.

* * *

Tüm bu gerçekler, asgari ücretteki sefaleti onaylıyor ya da değiştiriyor mu?

Belki değiştirmiyor ama körüklüyor.

Ve bu ücret de bu sistem de rezil.

Birilerinin en önce güya "asgari ücretliyi temsilen" komisyonda boy gösteren kişiyi kulağından tutup sokağa atması gerekiyor.

Ömründe asgari ücretle yaşamak neymiş bilmeyen insanlar anlaşmalı oy çokluğuyla karar veriyor.

* * *

Elbette asgari ücret "bir insanın güzel yaşayacağı ücret" olması kadar, bir de "ödenebilir" olmak zorunda...

O nedenle “slogan” da yetmiyor!

Önce ekonomin kayıt altına girecek.

“İkinci iş”i önleyecek, turist kisveli kaçağa daha ülkeye girerken izin vermeyeceksin.

Bir de şu kulağından tutularak dışarı atılacak temsilci, aman ha, unutmadan!

Ve fark ettiniz mi bilmem, en az isyan edenler, asgari ücretliler!

Bağırmaya dahi kalmamış mecalleri...