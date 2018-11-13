Kulaçlar rekorları getirdi

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Cumhuriyet Kupası 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Atatürk Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlar yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapıldı. İki gün süren yarışlar sonunda Yıldız Erkekler, Yıldız Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde Yakın Doğu Üniversitesi birinci olurken, Büyük Kadınlar kategorisinde de Ares Spor Kulübü birinci oldu.

Yeni rekorlar kırıldı

Yarışlarda yeni rekorlar da kırıldı Doğukan Ulaç 200 metre serbest branşında, Emre Ersoy da 50 metre sırtüstü ile 100 metre sırtüstü branşlarında yeni Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru’nun sahibi oldu. Buğra Buba ise 200 metre kurbağalama branşında rekor kıran bir diğer isim oldu. Özgül Çetin 200 metre ve 50 metre serbest branşlarında Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru kırarken, Yakın Doğu Üniversitesi 4x50 metre karışık branşındaki derecesi ile yeni rekorun sahibi oldu.

Rekorlar

200 Metre Serbest: Doğukan Ulaç (1:53.81) K. KULVAR KKTC REKORU

50 Metre Sırtüstü: Emre Ersoy (28.66) K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

100 Metre Sırtüstü: Emre Ersoy (1:02.56) K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

200 Metre Kurbağalama: Buğra Buba (2:27.94) K. KULVAR KKTC REKORU

Erkekler 4 x 50 Metre Karışık: Yakın Doğu Üniversitesi (1:53.57) K. KULVAR KKTC REKORU

200 Metre Serbest: Özgül Çetin (2:23.86) K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

50 Metre Serbest: Özgül Çetin (30.14) K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

Yıldız Erkekler

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Bluefin Swimming Club

4. Karabetça Spor Kulübü

5. Tüfekçi Spor Kulübü

6. Levent Spor Yüzme Kulübü



Yıldız Kızlar

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Bluefin Swimming Club

3. Ares Spor Kulübü

4. Karabetça Spor Kulübü



Büyük Erkekler

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Tüfekçi Spor Kulübü

3. Ares Spor Kulübü



Büyük Kadınlar

1. Ares Spor Kulübü

2. Yakın Doğu Üniversitesi

