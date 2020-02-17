Kulaç’ın boynunda 4 kırık var
Mağusa-İskele ana yolundaki dün gece meydana gelen kazada ağır yaralanan Burhan Kulaç’ın Lefkoşa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
Mağusa-İskele ana yolundaki dün gece meydana gelen kazada ağır yaralanan Burhan Kulaç’ın Lefkoşa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, Kulaç’ın sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.
Kulaç’ın boyun omurgalarında 4 ayrı yerde kırıklar oluştuğunu kaydeden Büyük, yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Kaza Nasıl olmuştu?
Kaza dün gece, yolun 7’nci kilometresinde kuzeye doğru dikkatsizce soldan, ikinci şeritte seyreden İskele sakinlerinden 68 yaşındaki Burhan Kulaç yönetimindeki PN 083 plakalı çift kabin araç, Salamis Otel çemberine yaklaştığında, aracın sağ ön tekerleğiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Salamis çemberinde bordur taşlarına da çarpınca araç havalanın yolun solundaki çelik bariyere çarptı ve tekrar takla atıp yolun solundaki kaldırımda sürüklenerek durabildi.