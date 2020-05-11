Kuir Kıbrıs Derneği’nden etkinlik

Kuir Kıbrıs Derneği, eşcinselliğin, Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh hastalıkları listesinden çıkartılmasının yıldönümü olan 17 Mayıs’ta bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, Organizasyon Komitesi tarafından bugün saat 10.00'da, etkinlikleri ve talepleri duyurmak adına facebook sayfalarından canlı yayında basın açıklaması gerçekleştirileceği kaydedildi.