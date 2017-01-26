



Kuir Kıbrıs Derneği, 3 yıl önce Ceza Yasası’nın değişmesinin önemli bir adım olsa da, bugün hâlâ, lezbiyenler, geyler, biseksüel ve transeksüellere yönelik ayrımcı şiddetin varlığının yadsınamayacağını belirtti.



Dernek, yarın “Nefret da Değişir” adıyla panel düzenliyor.



Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, değişen yasa maddelerinin nefret söylemlerini cezalandırmada yetersiz kaldığı ifade edilerek, geçtiğimiz yıl yapılan ilân tahtası farkındalık kampanyası sırasında bunun tecrübe edildiği ifade edildi.



Ceza Yasası’nda erkekler arası eşcinsel ilişkinin suç olmaktan çıkarılmasına dair yapılan değişikliğin üçüncü yılında, yarın Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde, saat 19.00’da “Nefret da Değişir” isimli panelin yer alacağı belirtildi.



Açıklamaya göre, panelde, nefret söylemi, nefret suçları ve ayrımcılıkla nasıl başa çıkılabileceği, gerek hukuksal yönden gerekse pratikte LGBTI hak sahiplerinin insan haklarının ihlal edilmesini önlemek için ne gibi adımların atılabileceği tartışılacak.



Panel, Kuir Kıbrıs Aktivisti Faika Deniz Paşa moderatörlüğünde, Türkiye’den KAOS GL Derneği avukatı Hayriye Kara'nın “nefret söylemi ve ayrımcılığın hukuksal boyutunu” anlatmasıyla başlayıp, Dayanışma Aktivisti Mustafa Öngün’ün “insan hakları ve hukuk ilişkisinin sosyolojik boyutunu” incelemesi ile devam edecek.



Kuir Kıbrıs Aktivisti Filiz Bilen de, Ceza Yasası değişikliği öncesinden başlayarak bugüne kadar yaşanan süreci ve etkilerini anlatacak.



Açıklamada, “Yasalar değişti, sıra bunları uygulaması ve ihlal etmemesi gerekenlerde… Mücadelemiz özgürce varoluş, önyargılardan, nefretten arınmış bir hayat için” ifadelerine de yer verildi.



