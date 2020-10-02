Kuir Kıbrıs Derneği, adaylara: "Protokolü imzalayın"

Kuir Kıbrıs Derneği, cumhurbaşkanı adaylarını, hazırladıkları “LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü”nü imzalamaya davet etti.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, protokolle adayların, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi hakkındaki görüşlerini anlamak, bu konuların gündemleri içerisinde yer alıp almayacağını görmek ve seçilmeleri durumunda protokolde yer alan maddeler ışığında hareket edeceklerinin taahhüdünü almak amaçlanıyor.

Protokol şöyle:

“Kıbrıs sorununun çözümlenmesine dair yapılan görüşmelerin sivil toplumun katılımına açık olması ve doğrudan bilgi paylaşımının yapılabileceği bir yapı kurmak için somut adımlar atacağımı;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin etkin ve düzenli şekilde çalışan, hesap verebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması için çalışacağımı;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarının LGBTI+’ları kapsayıcı şekilde yeniden şekillendirilmesi ve LGBTI+’ların sorunlarını ele alan bir yapıda olması için çalışacağımı;

Çözüm müzakerelerinde yapacağım önerilerde cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü ötekileştirilen kesimlerin önerilerini dikkate alacağımı ve haklarını koruyacak öneriler geliştirmek için uğraş vereceğimi;

Eğitim Teknik Komitesi’nin etkin ve düzenli şekilde çalışarak tüm cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini içeren eşitlikçi bir eğitim sistemi kurulması adına çalışmalar yapması için teşvik edeceğimi;

Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında toplumda farkındalık artırıcı çalışmalar yapacağımı ve sivil toplum örgütlerini bu anlamda destekleyeceğimi ve birlikte çalışmalar yürüteceğimi;

Cumhurbaşkanlığı görevim süresince cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine yönelik ayrıştırıcı ve ötekileştirici yasaları Cumhuriyet Meclisi’ne geri iade edip hassasiyetlerimi belirteceğimi;

Cumhurbaşkanlığı görevim süresince bireyleri cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri dolayısı ile ötekileştiren bir dil kullanmaktan imtina edeceğimi taahhüt ederim.”