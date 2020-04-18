“KUİR ile evde üret kampanyası” devam ediyor

Kuir Kıbrıs Derneği’nin başlattığı “Kuir ile Evde Üret Kampanyası” devam ediyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mart’ta başlatılan kampanyayla, Covid 19 nedeniyle yeni bir şekil alan hayata uyum sağlamayı kolaylaştırmak ve evde kalırken kendini tembel, işlevsiz, amaçsız veya mutsuz hissedenler için bir uğraş sunmak hedefleniyor.

Kampanya ile tüketim çılgınlığına karşı antikapitalist bir duruş sergilemek ve aslında evde olan değersiz gibi görünen eşyalarla ve atıklarla çok basit yöntemlerle çok güzel şeyleri üretilebileceğine dikkat çekiliyor.

“Kuir ile Evde Üret”e destek olmanın çok kolay olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Evde olan ve kullanılmayan eşyalardan veya malzemelerden üretim yapıyorsunuz. Hazırladığınız ürünü başladığında, yaparken veya bittikten sonra, nasıl isterseniz, sosyal medya hesabınızdan #kuirileevdeuret diyerek, devamında da Kuir Kıbrıs Derneği’ni etiketleyerek ve son olarak da meydan okuduğunuz arkadaşlarınızı challenge’a davet ederek paylaşabilirsiniz.”

Dileyenlerin üretimlerinden bir kısmını ev günleri bittikten sonra derneğe bağışlayabileceği de belirtilen açıklamada, bağışlanan ürünlerin derneğin açacağı stantlarda yapan ve kaç günde yaptığı belirtilerek yerlerini alacağı kaydedildi.

Daha fazla bilginin Kuir Kıbrıs Derneği’nin sosyal medya hesaplarında elde edilebileceği belirtildi.