Halil Karakız’a yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı. Otopsi sonrası zanlı A.G yeniden sorgulandı, polise göre suçu işlediğini itiraf eden A.G’nin çelişki ifadeleri dikkat çekti.



ÖLDÜRDÜ KAÇTI… 10 senelik arkadaşı Halil Karakız’ın başına sert bir cisimle vurduktan sonra denize iterek olay yerinden kaçtığı tahmin edilen A.G., önce babasının iş yerinde kıyafetlerini değişti ve çalışanlarına olayı anlattı, sonra polise “intihar ihbarı” yaptı.

ÖLÜM SEBEBİ BEYİN KANAMASI… Girne Antik Liman’da 6 Aralık tarihinde cansız bedeni bulunan Halil Karakız’a 7 Aralık tarihinde otopsi yapıldı. Karakız’ın ölüm sebebi, ‘Başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması, yaygın kanama bulgusu” olarak saptandı.



Devrim DEMİR

Girne Antik Liman’da 5 Aralık’ta denize düşerek kaybolan Halil Karakız’ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Polise göre Halil Karakız, 10 yıllık arkadaşı 20 yaşındaki A.G., tarafından başına sert bir cisimle vurularak denize atıldı ve 24 saat sonra kayalıklar arasında sıkışmış olarak bulundu. Halil Karakız’a yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı.

Zanlı A.G., 5 Aralık tarihinden bu yana poliste sorgulanma amaçlı tutulurken, 7 Aralık tarihinde polise verdiği ilk ifadesinde ‘küfür etti öldürdüm’ itirafında bulundu.

Zanlı dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Olay yerinden uzaklaştı, babasının iş yerinde üstünü değişti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlı A.G.’nin ‘adam öldürme’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, 5 Aralık tarihinde Girne antik Liman Dalgakıran mevkii yakınlarında, zanlı A.G., ve maktul Halil Karakız’ın mendirek yakınlarında birlikte içki içtiklerini anımsattı.

Gökyay, zanlının saat 10.00 sıralarında bölgeden tek başına uzaklaşarak babasının iş yerinde üstünü değiştirdiğini söyledi.

“Arkadaşım kendini denize attı”

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının hem havadan hem karadan yapıldığını kaydetti.

Zanlının ilk gün polise verdiği ifadesinde “Arkadaşım kendini denize attı onu tutamadım” yönünde olduğunu kaydeden Gökyay, 6 Aralık tarihinde zanlının beyan ettiği bölgede müşteki Karakız’ın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Otopside beyin kanaması

Gökyay, Halil Karakız’ın 7 Aralık tarihinde Lefkoşa Hastanesi Morgu’nda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından otopsisinin gerçekleştiğini kaydetti.

Müfettiş Muavini, otopside Halil Karakız’ın başına aldığı sert bir cisim darbesi ile beyin kanaması sonucu öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Suçunu itiraf etti

Otopsi sonrası zanlı A.G., yeniden sorgulandı ifade vererek, işlediği suçu itiraf etti. A.G verdiği ilk ifadede ‘küfür etti, öldürdüm’ dedi.

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, soruşturmanın çok yeni olduğunu belirtti ve “bölgede incelenecek birçok kamera görüntüsü var” dedi.

Alınması gereken çok sayıda ifade olduğuna da değinen Gökyay, zanlı A.G.nin ilk aşamada 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Çelişkili konuşmaları dikkat çekti

Polisin tutukluluk talebi ardından, zanlıya mahkeme tarafından söz hakkı tanındı. Zanlı A.G., babasının “şimdilik avukata gerek yok” yönünde kendisine bilgi verdiğini mahkemeye aktararak maktul ile 10 yıllık arkadaşlıkları olduğunu ifade etti.

A.G., Halil Karakız’ın psikolojik sorunlar yaşadığını, babası ile problemli olduğunu ifade ederek, “Olay günü birlikte içki içtik. Bir daha markete yürüyüp yine içki aldık, babası ile sorunlarını anlatıyordu. Kayalıklara çıktı ve kendini dalgalara bıraktı. Peşinden gitmek istedim düştüm gözüm morardı. Bölgedeki kamera görüntülerini henüz görmedim, hatırlamadığım bir şeyler olabilir. Benim hiçbir suçum yok” dedi.