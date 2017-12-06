ABD Başkanı Trump, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ABD Ortadoğu'daki barış sürecine derinden bağlıdır. Açıklamam İsrail ile Filistin arasındaki çatışmadan ibaretti. 20 yıldan sonra İsrail ile Filistin arasında sürdürebilir barışan söz etmek mümkün değil. Ben artık zamanı geldi diyorum. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi. Önceki başkanlar bunu seçim vaadi olarak söylemiş ancak gerçekleştirmemiştir. Ben bu vaadi gerçekleştiriyorum. Bu çok önceden verilmiş olması gereken bir karardır. İsrail'in birçok hükümet kurumu bu şehirdedir.

Bugün verdiğimiz kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma talimatı veriyorum. Bu karar, hiçbir şekilde bizim buradaki kalıcı bir barış anlaşmasına bağlılığımızda değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir. Kutsal kent insanlığı bir araya getireceğine inanıyorum. Barış ona ulaşmak isteyenlerin uzağında değildir. Bölge liderlerinden şunu istiyorum; Barış için bize katılmaları için çağrıda bulunuyorum."