Kudret Akay Maliye Bakanlığı’nda

Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kudret Akay’ın Maliye Bakanlığı'na sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında Kudret Akay’ın Maliye Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı'nda görevlendirilmek üzere Kudret Akay'ın, değiştirilmiş şekliyle 711979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak Maliye Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı Bütçesi altında yer alan 05-01-01-1-2-1-01-2-1-01 "Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.”