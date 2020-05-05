“Küçülme beklentiniz nedir, açıklayın”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Danışma Kurulu’nun ülkedeki ekonomik küçülme ile ilgili kötümser senaryoda % 40’lık bir oran açıkladığına, hükümetin ise % 6’lik bir küçülme öngörüsü olduğuna dikkati çekti, “Aradaki % 36’lik fark normal bir fark değil” dedi. CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli meclis konuşmasında, COVID-19 nedeniyle ekonominin kırılgan yapısı nedeniyle ciddi olarak etkileneceğini söyledi.

“Ciddi bir karamsarlık ve güvensizlik durumu olduğu için insanlar harcama yapmaktan kaçınıyorlar, bu nedenle toplam talepteki azalma ekonomideki daralmayı etkiliyor” diyen İncirli, hükümetin gelir azlığını telafi etmek, ekonomiye kaynak aktarmak yerine insanlara “kendiniz borçlanın” dediğini söyledi.

İncirli “Hükümet yurttaşlara başınızın çaresine bakın dedi. İnsanlar ciddi bir güvensizlik ve karamsarlık içerisinde” diyerek işsizlik ve yoksulluğun baş göstereceğine dikkkat çekti, sorunun çözümü için adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

İnsanların kriz döneminde sağlık sorunları da artıyor. O yüzden kamusal sağlık hizmetlerini artırmamız gerekiyor” diyen İncirli “Karşımıza çıkacak işsizlik ve yoksullukla mücadele edilmesi gerekecek” dedi.

Ekonomik küçülme ile ilgili bazı rakamlar açıklayan İncirli, “Hükümet % 6 küçülme öngörüyor. Bütün dünyada % 12 iken bu oran, bizde hükümetin öngörüsü % 6…” şeklinde konuştu.

İncirli “Cumhurbaşkanlığı raporunda küçülme iyimser tahminlerde % 20, kötümser tahminlerde % 40. Bu ülkede küçülme oranı neye göre hesaplanıyor. Bu ülkedeki istatistik çalışması yapan örgütler verileri nasıl hesaplıyor? Hükümet nasıl ve ne oranda bir küçülme öngörüyor. Hükümet nasıl % 6 küçülme öngörürken, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Danışma Kurulu % 40 diyor. Aradaki % 34’lük fark normal bir fark değildir. Bu çok büyük bir farktır, bunu nasıl açıklıyor hükümet.

Bizi neyin beklediğini açıklayın. İnsanlar üretmeye devam ediyor, ancak ürettiklerinin karşılığını alamıyor. İşsizlikle biz nasıl baş edeceğiz.

Bu sorunları nasıl çözeceğiz.Yeniden açılma her şeyi kendiliğinden düzeltmeyecek.” diye konuştu.