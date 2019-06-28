“Küçükten büyüğe herkes için”

Dila ŞİMŞEK

İşletmeci Hüsnü Bezirganoğlu, 2006’dan beri Geçitkale’de kafe işletiyor. Daha önce küçük bir kafe işleten Bezirganoğlu, Geçitkale Belediyesi’nin teklifi ile, bölgedeki tek kafe olan “Hüs kafe”nin işletmeciliğini almış…

“Geçitkale Belediyesi bana köy meydanındaki bu mekanı cafeye dönüştürme ve işletmemi buraya taşıma imkanı sağladı” diyen Bezirganoğlu, bunu hemen kabul etmiş.

“Küçücük bir dükkanım varken, çok daha büyük bir yere sahip oldum”

Önceden çok daha küçük bir işletmeye sahip olan Bezirganoğlu, “Önceden sabah dükkanı açıp, öğlen 2-3 gibi kapatırdım, tek başıma çalışırdım ve tost, sandviç ve içecek sunduğum küçük bir işletmem vardı. Bu sayede daha büyük bir işletmeye sahip oldum, gelirim de arttı…” diyor.

“Önceden böyle bir yer yoktu…”

Önceden köyde insanların akşamları gidip bir şeyler yiyip içebileceği, bu esnada da çocuklarının güvenle parkta oynayabileceği bir alan olmadığını kaydediyor. Bezirganoğlu, “Bunu değerlendirdiğim için çok mutluyum. Ancak biraz yorgunum, tek başıma yetişmekte zorlanıyorum. Henüz yanıma çalışanlar alacak kadar işletmem gelişmedi… Şimdilik ailem akşamları yardımcı oluyor” şeklinde konuşuyor.

“İnsanlar memnun olduğu yere gelir…”

Bezirganoğlu, müşterilerle olan ilişkisine çok önem verdiğini söylüyor. İnsanların artık zaman geçirebileceği bir yer bulduğunu ve bunu Belediye sayesinde kendisinin sağlamış oluşundan mutluluk duyduğunu dile getiriyor. Bezirganoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aileler ve çocuklar buraya akşamları geliyor, küçükten büyüğe herkes mutlu bir şekilde zaman geçiriyor. Bunu gördüğüme çok seviniyorum”