Küçüklerin şampiyonu Esentepe ve Polatpaşa

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Voleybol Şampiyonası tamamlandı. Kızlarda Esentepe İlkokulu, erkeklede Polatpaşa İlkokulu şampiyonluk ipini göğüsledi.

Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmalar sonunda Esentepe İlkokulu kızlarda elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra erkeklerde de üçüncü olma başarısı göstedi. Polatpaşa İlkokulu erkeklerdeki şampiyonluğunun yanına kızlar ikinciliği de ekleyerek şampiyonayı tamamladı. Doğu Akdeniz Doğa Koleji ise erkeklerde ikinci olurken kızlarda üçüncü olma başarısı ile şampiyonayı noktaladı. Kızlarda Alasya İlkokulu dördüncü, erkeklerde de Şht. Zeki Salih İlkokulu finalleri dördüncü tamamladı.

SONUÇLAR

Kızlar Üçüncülük: Doğu A. Doğa Koleji – Alasya İlkokulu: 2-1

Erkekler Üçüncülük: Esentepe İlkokulu – Şht. Z. Salih İlkokulu: 2-0

Kızlar Final: Esentepe İlkokulu – Polatpaşa İlkokulu: 2-0

Erkekler Final: Polatpaşa İlkokulu – Doğu A. Doğa Koleji: 2-0

KIZLAR

1. Esentepe İlkokulu

2. Polatpaşa İlkokulu

3. Doğu A. Doğa Koleji

4. Alasya İlkokulu

ERKEKLER

1. Polatpaşa İlkokulu

2. Doğu A. Doğa Koleji

3. Esentepe İlkolulu

4. Şht. Zeki Salih İlkokulu