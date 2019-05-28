Küçükler Yunanistan’da parladı

Kanı Aldağ

‘Ministry of Dance’ okulu dansçıları, Yunanistan’da katıldıkları Euroson Latino Qualifiers elemelerinde başarılı oldu. Küçük dansçılar sergiledikleri performanslarla başarılı olarak Meksika’da yapılacak olan Dünya Salsa Latin Dans yarışmasına katılmaya hak kazandı.

YUNANİSTAN’DA ZORLU RAKİPLERLE YARIŞTILAR

15-18 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’ın Loutraki beldesinde yer alan Club Hotel Casino’da düzenlenen Salsa Spring Festival’e katılan ‘Ministry of Dance’ okulu dansçıları Elis Sermaye, Beren Barlasoğlu, Simay Atamtürk ve Karel Biran’dan oluşan grup, dans seviyesi yüksek ekiplerle yarıştı.

SOLO VE ÇİFLERDE BİRİNCİLİK

8-11 yaş arası Salsa Kızlar solo yarışan Elis Sermaye ve 8-11 yaş arası Salsa Çiftler kategorisinde yarışan Elis Sermaye ve Karel Biran üstün bir başarı göstererek şampiyon oldu. ‘Ministry of Dance’ okulu öğretmenleri Bilgen ve Ahmet Arık’ın büyük bir sevinç ve gurur yaşadıkları başarı sonrası emeklerinin karşılığını aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler.

MEKSİKA’DA YARIŞACAKLAR

Elde edilen başarı sonrası küçük dansçılar Elis Sermaye ve Karel Biran 25 Mayıs’ta Meksika’da yapılacak olan Dünya Salsa Latin Dans yarışmasına katılmaya hak kazandı.