Küçükler Yaz Kupası’nda yarıştı

KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yüzme Yaz Kupası dün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi kızlarda ve erkeklerde birinci oldu. İkinciliği Ares Spor Kulübü’nün aldığı yarışlarda, erkeklerde üçüncülüğü Karabetça, kızlarda Levent Spor Kulübü elde etti.

Kırılan rekorlar

Küçükler Yüzme Yaz Kupası Şampiyonası’nda ferdi sporculardan Özgül Çetin 50 metre kelebek branşında 00:33.19’luk derecesi ve 100 metre kelebek branşında 01:11.73’lük derecesi ile yeni 11 ve 12 yaş rekorunun sahibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Hasan Hüseyin Çakır 100 metre kelebek branşında 01:14.73’lük derecesi ve 50 metre kelebek branşında 00:32.93’lük derecesi ile yeni 11 yaş rekorunu kırdı. Enes Kansız 100 metre kelebek 01:12.44’lük derecesi ile yeni 12 yaş rekorunun sahibi oldu. Federasyon tarafından bugün Büyükler ve Yıldızlar Yaz Kupası Şampiyonası düzenlenecek. Küçükler Yaz Kupası’nda takım sıralaması ise şöyle oluştu:

Küçük Kızlar

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Levent Spor Yüzme Kulübü

Küçük Erkekler

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Ares Spor Kulübü

3. Karabetça Spor Kulübü

Rekorlar

Erkekler, 50m Kelebek

Hasan Hüseyin Çakır (YDÜ) 34.05 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

Hasan Hüseyin Çakır (YDÜ) 32.93 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

Erkekler, 100m Kelebek

Enes Kansız (YDÜ) 1:12.44 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

Hasan Hüseyin Çakır (YDÜ) 1:14.73 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

Kızlar, 50m Kelebek

Özgül Çetin (FERDİ) 33.19 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU

Kızlar, 100m Kelebek

Özgül Çetin (FERDİ) 1:11.73 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU