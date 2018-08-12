Küçükler Yaz Kupası’nda yarıştı
KKTC Su Sporları Federasyonu Küçükler Yüzme Yaz Kupası Şampiyonası düzenledi
KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yüzme Yaz Kupası dün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi kızlarda ve erkeklerde birinci oldu. İkinciliği Ares Spor Kulübü’nün aldığı yarışlarda, erkeklerde üçüncülüğü Karabetça, kızlarda Levent Spor Kulübü elde etti.
Kırılan rekorlar
Küçükler Yüzme Yaz Kupası Şampiyonası’nda ferdi sporculardan Özgül Çetin 50 metre kelebek branşında 00:33.19’luk derecesi ve 100 metre kelebek branşında 01:11.73’lük derecesi ile yeni 11 ve 12 yaş rekorunun sahibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Hasan Hüseyin Çakır 100 metre kelebek branşında 01:14.73’lük derecesi ve 50 metre kelebek branşında 00:32.93’lük derecesi ile yeni 11 yaş rekorunu kırdı. Enes Kansız 100 metre kelebek 01:12.44’lük derecesi ile yeni 12 yaş rekorunun sahibi oldu. Federasyon tarafından bugün Büyükler ve Yıldızlar Yaz Kupası Şampiyonası düzenlenecek. Küçükler Yaz Kupası’nda takım sıralaması ise şöyle oluştu:
Küçük Kızlar
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Ares Spor Kulübü
3. Levent Spor Yüzme Kulübü
Küçük Erkekler
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Ares Spor Kulübü
3. Karabetça Spor Kulübü
Rekorlar
Erkekler, 50m Kelebek
Hasan Hüseyin Çakır (YDÜ) 34.05 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
Hasan Hüseyin Çakır (YDÜ) 32.93 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
Erkekler, 100m Kelebek
Enes Kansız (YDÜ) 1:12.44 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
Hasan Hüseyin Çakır (YDÜ) 1:14.73 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
Kızlar, 50m Kelebek
Özgül Çetin (FERDİ) 33.19 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU
Kızlar, 100m Kelebek
Özgül Çetin (FERDİ) 1:11.73 K. KULVAR KKTC YAŞ REKORU