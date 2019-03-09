Küçükler final vizesi arayacak

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda yer alacak olan yarı finallerde Doğa İlkokulu, TED İlkokulu, Dikmen İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu erkek takımları, Levent İlkokulu, Alsancak İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu ve Gönyeli İlkokulu kız takımları katılacak. Üçüncülük ve final maçları 12 Mart Salı günü aynı salonda oynanacak. Program şöyle:

11 Mart Pazartesi (Yarı Finaller)

09:00: 9 Eylül İlkokulu - Gönyeli İlkokulu (Küçük Kız)

10:30: Levent P. İlkokulu - Alsancak İlkokulu (Küçük Kız)

12:00: Dikmen İlkokulu - Şht. İlker Karter İlkokulu (Küçük Erkek)

13.30: Doğa İlkokulu - TED İlkokullu (Küçük Erkek)

