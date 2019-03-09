Küçükler final vizesi arayacak
İlkokullu Küçükler Basketbol Final Birinciliği’nde yarı final, üçüncülük ve final maçları 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.
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Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda yer alacak olan yarı finallerde Doğa İlkokulu, TED İlkokulu, Dikmen İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu erkek takımları, Levent İlkokulu, Alsancak İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu ve Gönyeli İlkokulu kız takımları katılacak. Üçüncülük ve final maçları 12 Mart Salı günü aynı salonda oynanacak. Program şöyle:
11 Mart Pazartesi (Yarı Finaller)
09:00: 9 Eylül İlkokulu - Gönyeli İlkokulu (Küçük Kız)
10:30: Levent P. İlkokulu - Alsancak İlkokulu (Küçük Kız)
12:00: Dikmen İlkokulu - Şht. İlker Karter İlkokulu (Küçük Erkek)
13.30: Doğa İlkokulu - TED İlkokullu (Küçük Erkek)
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