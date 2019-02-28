Küçükkbaş Hayvan Başı Destek Ödemeleri yapıldı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri”nin yatırıldığını duyurdu
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri”nin yatırıldığını duyurdu. Bakanlık, toplamda 3.434 üreticiye, 225.569 adet küçükbaş hayvan karşılığında 11.113.220,00 TL desteğin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldığını, üreticilerin bankaların ilgili şubelerinden hakedişlerini alabileceklerini bildirdi.
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