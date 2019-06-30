Küçükkaymaklı'da yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.15 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da İsmet İnönü Sokak üzerinde bulunan İbrahim Beysoydan’a ait evin avlusunda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, 20 adet karton koli içerisinde bulunan plastik su tesisatı malzemeleri, avluda bulunan yardımcı evin penceresi yanarak zarar görürken, pencere camı ısıdan patlamış ve bir adet narinciye ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(BRT/PGM)