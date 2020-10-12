Küçükerenköy sahilinde 18 mülteci

Küçükerenköy sahilinden Kıbrıs'ın kuzeyinde kanunsuz giriş yapan biri kadın, on yedisi erkek olmak üzere 18 mülteci tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18 mülteciyi aracına alan 45 yaşındaki S.Y. (E) ise suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Mülteciler, Sahil Güvenlik tarafından yapılan ülke sınırlarında devriye sırasında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin ülke sınırlarına giriş yapacağı ihbarını değerlendirmesi üzerine, polis ekipleri ile koordineli gece saat 00.05 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda tespit edildi.