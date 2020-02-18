“Küçükbaş hayvancıya verilmesi gereken ödenek 2 aydır verilmedi”

Meclis’te son konuşmayı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Tarım Sektörünün Sorunları” konusunda yaptı.

Angolemli, tarım kesiminin aylık geliri olmadığını bu nedenle bu kesimi desteklemek gerektiğinden yola çıkılarak, sigorta ve gelir desteği gibi sistemler getirildiğini anımsattı.

Doğrudan gelir desteği ödemeleri ve bugünkü durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Angolemli, küçükbaş hayvancıya verilmesi gereken ödeneğin de 2 aydır verilmediğini kaydetti.

Angolemli, “Temlik “ denilen sistem yüzünden üreticilerin ne kadar para aldıklarını dahi bilemediğini, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olmayan aksilikler nedeniyle de üreticin hayvancının mağdur olduğunu anlattı.

Angolemli, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun hangi durumlarda tazmin edeceğinin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydederek, üretici hayvancıdan alınacak yüzde 2’lik kesintiyle güvencelerinin de sağlanabileceğini belirtti.

İmalatçıların koyun sütü almamak için çabaladığını ve bu sütlerin üreticinin elinde kaldığını ifade eden Angolemli, bu şekilde giderse küçükbaşın yok olacağını kaydetti.

Angolemli, konuyla ilgili yapılması gereken çalışmalara örnekler verdi.

Et fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Angolemli, Tarım Bakanlığı’nın bu konularda çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, geçmişte kuzuların satılarak donmuş et getirildiğini ancak uzun vadede kuzuları alanların vazgeçtiğini, donmuş etlerde de hile yapıldığını ve bir dizi sorun yaşandığını dile getirdi.

Oğuz: “244 bin hayvan az... Damızlık için ihaleye çıkacağız”

Angolemli’yi yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise ithal eti düşünmediklerini fakat fiyatlardaki anomaliden gündeme geldiğini ancak bunun donmuş olmayacağını ve ithal etin devlet eliyle getirileceğini kaydetti.

Oğuz, 244 bin hayvan sayısının nüfusa göre az olduğunu ve damızlık için ihaleye çıkma kararı aldıklarını ifade ederek, ülkede üretim yapılması politikasından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Bakan Oğuz, hayvan desteklerini Maliye Bakanlığı’nın vereceği kalemden yapacaklarını, arpada fiyat indirime gittiklerini, süt konusunda da fiyat düzenlemesini kendi bütçelerinden koyarak dengelediklerini belirtti.

Oğuz, sütteki kotayı kaldırarak toplama yoluna gittiklerini, temlik sisteminin kalkması için de çalışma başlattıklarını kaydetti.

Veteriner Dairesi’ne 15 yıl sonra 7 veteriner 6 teknisyen almak için adım attıklarını söyleyen Oğuz, hastalıklarla ilgili yapılacak ödemeleri de sıralayarak, çiftçilere ve hayvancılara yatırım yapılmasıyla ilgili de paydaşlarla çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

Oğuz’un konuşmasıyla Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki toplantı haftaya pazartesi saat 10.00’da yapılacak.