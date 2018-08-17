Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği fesh oldu

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün akşam gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurulu’nda birliğin fesh edilmesi yönünde karar alındı. Kararla birlikte Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği’ne üye üreticiler Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne katıldı.

Hayvancılık sektörüne hayırlı olmasını dileyen üreticiler, ‘’Hayvancı bir bütündür. Birlik ve beraberliği daha da güçlendirecektir’’ mesajını verdi.