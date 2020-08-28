Küçükbaş destek ödemesi yapılıyor

Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemelerinin ikinci takisdi yapılıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Haziran 2020 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, 3 bin 476 üreticiye, 2020 yılı II. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemeleri için 18 milyon 544 bin .200 TL’lik ödeme yapılacağı kaydedildi.

Üreticilerin, hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden tahsil edebilecekleri kaydedildi.