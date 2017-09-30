Küçük Kaymaklı Mezarlığı için çağrı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklı eski köy mezarlığında merhum/merhumeler için LTB tarafından üzerinde isimlerinin yer alacağı kaide yaptırılacağını belirterek, akraba veya tanıdığı olanların kaideye isim yazdırmak için 6 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar 22 85 221 (dahili 1118) numaralı telefondan belediyeye ulaşmaları çağrısında bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamada, LTB ve Küçük Kaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği ile yapılan işbirliği sonrası, Küçük Kaymaklı eski köy mezarlığında temizlik, bakım ve tadilat çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.



Açıklamada, “Çalışmalar çerçevesinde, mezarlıktaki merhum/merhumeler için LTB tarafından üzerinde isimlerinin yer alacağı kaide yaptırılacaktır. Bu nedenle mezarlıktaki merhum/merhumelerin akrabaları, eş, dost ve tanıdıkları ya da kesin bilgi sahibi olanların kaideye isim yazdırmak için 6 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar 22 85 221 (dahili 1118) numaralı telefondan belediyemize ulaşmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.