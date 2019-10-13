Küçük kardeşler yine kayıp

Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) kardeşlerin dün sabah 06.00 sıralarında evlerinden ayrıldığı ve halen geri gelmediği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıslar aranıyor.

Temmuz ayında yine kayıp oldukları bildirilmişti

Polis iki kardeşin temmuz ayında kayıp olduğunu yine duyurmuştu. 3 Temmuz'da evlerinden ayrılan 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük kardeşlerin 5 Temmuz'da Girne'de bulunduğu açıklanmıştı.