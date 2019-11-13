Küçük kardeşler kayıp

Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) kardeşlerin dün saat 14.00 sıralarında evlerinden ayrıldığı ve geri dönmediği bildirildi.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur KÜÇÜK (K-14) ve Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

3. kez kayboldular

İki kız kardeş Temmuz ve Ekim aylarında yine evlerinden ayrılmış kayıp oldukları duyurulmuştu. Temmuz’da Girne’de, Ekim ayında ise Lefkoşa’da tespit edilerek 2 gün sonra evlerine dönmüşlerdi.