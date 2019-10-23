Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda bugün “Küçük İşletmeler için Sosyal Medya Eğitimi” düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Inovatif Girişimcilik ve Diyalog” projesi kapsamında ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen eğitimi Adele McIvor verdi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, eğitimde katılımcılar, Facebook, Twitter ve Instagram aracılığıyla işletmelerine uygun kanallarda bir profil oluşturabilmeyi ve temel sosyal medya pazarlama hakkında bilgilendirildi.