“Küçük işletmeler çok zorlanıyor”

Dila ŞİMŞEK

İşletmeci Murat Çetin, 20 sene çavuş olarak görev yapıp ordudan emekli olduktan sonra dükkan açmaya karar vererek, iş hayatına atıldı. Kadın kuaförü dükkanı açan ve buranın işletmeciliğini yapan Çetin, küçük işletmelerin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor…

Belediyelerin kişilere plansızca işletme izni verdiğini savunan Çetin, “Çoğu ülkede, bırakın yan yana, aynı sokakta birden fazla aynı işi yapan dükkan bulundurulmaz. Çünkü bu şekilde, her iki yerin de müşteri konusunda sıkıntı yaşamaması amaçlanır. Aynı sokak üzerinde üç tane kuaför olması, yan yana marketlerin bulunmasını doğru bulmuyorum ve bunun haksız rekabeti doğurduğuna inanıyorum” diyor.

“Giderlerimizin döviz üzerinden olması, gençlerin girişiminin de önünü kesiyor”

Çetin, malzemelerin ve tüm giderlerin döviz üzerinden karşılanmasının, özellikle kozmetik, güzellik ve saç gibi hizmet veren yerlerde sıklıkla görüldüğünü ve maliyeti arttırdığını söylüyor. Devletin bu konuda önlem alması gerektiğini savunan Çetin, isim hakkı, tabela, vergiler ve birçok ekstra masrafla, küçük esnafların çok sorun yaşadığını dile getiriyor.

“Daralan ekonomiyle sıkıntılarımız da arttı…”

Devlet dairelerindeki işlerin çok yavaş ilerlemesinin de önlerini kestiğini ifade eden Çetin, bu gibi sorunların genç girişimcileri de geride tuttuğuna dikkat çekiyor. Kuaförlükte en büyük sorunun da, müşterinin ‘dükkana’ değil, ‘personele’ gelmesini söyleyen Çetin, personelin işten ayrılmasıyla müşterinin de onunla gittiğini belirtiyor. “Sonuçta uzun zaman boyunca hep aynı personele güvenerek hizmet almak için gelen kişiler, ondan başkasına aynı güveni duyamıyor…” diyor.

Çetin, sözlerine şöyle devam ediyor: “Tüm bu sıkıntılarla boğuşan esnaflar, iş hayatında maddi ve manevi zorluklar çekiyor. Daralan ekonomiyle sıkıntılarımız da arttı… Ancak müşterilerimizle karşılıklı duyduğumuz güven ve iyi ilişkilerimiz sayesinde, işimizi sürdürüyoruz”