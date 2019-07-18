“Küçük bir kız çocuğuna hayat vermek büyük mutluluk”

Dila ŞİMŞEK

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine iki sene önce tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Yaşakurt, Yunanistan’da ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak ona ‘yaşama umudu’ oldu…

Donör Yaşakurt, YENİDÜZEN’e konuşarak, geçtiğimiz Salı günü Yunanistan’da yaşayan hiç tanımadığı bir kız çocuğuna kök hücre bağışında bulunuşunu anlattı.

Yaşakurt, “Sizin yapacağınız bağış, başkasına hayat olabilir, o kişilerin ailelerini büyük bir acıdan kurtarabilir. Bağış süreci sandığınızdan çok daha kolay” şeklinde konuştu.

“Hiç çekinmeden evet dedim…”

Bağışı tamamen gönüllülükle yapan Yaşakurt, “Bu bağışın gerçekleşebilmesi için %100 uyumlu olmamız gerekiyordu. Beni arayıp, ‘iki sene önce bir tükürük örneği vermiştiniz, Yunanistan’da bir kanser hastası kız çocuğu var, sizden örnek almamız mümkün mü’ dediklerinde hiç çekinmeden evet dedim…” dedi.

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nde, muhasebede bölümünde çalışan 35 yaşındaki Yaşakurt, ‘bağışa’ hastanenin vesile olduğunu söyledi. Yaşakurt, “İki sene önce bir kampanya düzenlenmişti. Ben tükürük örneği verdim. Hastanemiz ile Dünya Bankası işbirliği içinde çalışıyor, verdiğiniz örnek orada da kayıt altına geçiyor. Böylelikle yurt dışında da olsa uyumlu olabileceğiniz birisi çıktığında haberdar oluyorsunuz. Üç ay önce beni aradılar ve ‘birisi’ ile uyum sağladığımı söylediler. Bağışta bulunmak isteyip istemeyeceğimi sordular. Ben de seve seve bağış yapacağımı söyledim” diye devam etti.

“Kabul ediyorum dedikten sonra aynı gün geldiler”

Yaşakurt, sonrasında ise aynı günde bir ekibin gelerek beş tüp kan aldığını kaydetti. “Gen araştırması yapacaklarını söylediler. Vücudumuzdaki tüm genlerin %100 uyuşması gerekiyormuş. Sonra bir ay kadar bana geri dönüş yapmadıklarında, ben de herhalde olumsuz sonuçlandı diye düşündüm. Ama sonra tekrar aradılar, ‘gen testini çalıştık, uyumlusunuz, hala bağış yapmak istiyor musunuz’ dediler. Yine evet dedim…” diye konuştu.

“Güneydeki hastanede detaylı check-up yapıldı”

Güneydeki bir hastanede detaylı yapılan ‘check-up’tan sonra her şeyin iyi sonuçlandığını belirten Yaşakurt, böylelikle tarih belirlendiğini ve Salı günü her şeyin gerçekleştiğini kaydetti.

Yaşakurt, bu yoğun süreci “Tabii bundan öncesinde uzmanların gözetimi, alınan takviye ilaçlarla bir süreç geçirdim. Hepsine değdi. Ben çok güzel bir tecrübe yaşadım, bunu yaptığım için çok mutluyum” şeklinde anlattı.

“Kan bağışı vermek kadar kolay”

İnsanların bağış konusunda önyargılı olmaması gerektiğini vurgulayan Yaşakurt, korkulacak bir şey olmadığını ifade etti. Yaşakurt, “Aslında kan vermek gibi bir şeydi. Yani öyle ameliyata falan alınmadım. Dört saat boyunca, bir kolumdan hücre kökü alınırken diğerinden kan takviyesi yapılıyordu. Sadece hareketlerim kısıtlıydı. Muhteşem bir duyguydu… Olağanüstü bir haz veriyor insana…” diye konuştu.

“Hastanın küçük bir kız çocuğu olduğunu öğrendiğimde, bunu yaptığıma daha da sevindim”

Yunanistan’daki kanser hastası çocuğun durumunu anlattıklarında, ailesinin ve kendisinin bu günü dört senedir beklediğini öğrendiğinde, çok daha mutlu olduğunu vurguladı. “Onlara yardım edebildiğime çok sevindim. Tabii onların hala zorlu bir süreci var, kız çocuğu ne yazık ki 45 gün karantinada kalacak, annesini bile göremeyecek… Sonrasında da tedavisi sürecek. Ama çok zorlu bir dönemden geçiyor, ona yardım edebilmek beni çok sevindirdi, umarım bundan sonrası da kendisi için çok iyi olur ve bu hastalığı atlatır” diyerek devam etti.

“Yapacağınız bağış, başkasına hayat olabilir, o kişilerin ailelerini büyük bir acıdan kurtarabilir”

Yaşakurt, insanların ‘bağış’ konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin ve korkmamalarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Bağış yapmaktan korkmayın. Bu, çok kolay ve mutluluk verici bir süreç. Size zarar gelirse diye korkmanıza gerek yok çünkü bu uzmanlar tarafından çok ciddi ve uzun süreli kontrolle gerçekleşen bir şey. Sizin yapacağınız bağış, başkasına hayat olabilir, o kişilerin ailelerini büyük bir acıdan kurtarabilir… Kemal Saraçoğlu Vakfı’na ise çok teşekkür ederim, gece gündüz kendilerinden ödün vererek hastalarına maddi manevi yardımda bulundukları için. Umarım yetkililer, onlara gereken önemi vererek sahip çıkar.”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp da yaptığı açıklamada, bu anlamlı bağışı için donör Hasan Yaşakurt’a sonsuz teşekkürlerini iletti. Özeralp, donörün mensubu olduğu Mağusa Tıp Mekezi’ne bu süreçte donöre sağladığı kolaylıklar ve Kemal Saraçoğlu Vakfına her zaman verdiği desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.