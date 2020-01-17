Küçük Berke yardım bekliyor

7 yaşındaki Berke’nin eski sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören küçük Berke’nin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olduğu, ikinci kez by-pass ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Yardım için…

Yapılan yardım çağrısında, Mehmetçik’te yaşayan 7 yaşındaki Berke’ye yardım edebilecek olanların Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası “10-118-0000000012” numaralı hesap numarasına yardımda bulunabilecekleri kaydedildi.

Ayrıntılı bilgiye 0533 822 19 22 numaralı telefondan ulaşılabileceği ve elden yardım yapılabileceği bildirildi.