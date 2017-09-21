Fehime ALASYA

Ülkenin kanayan bir diğer yarası olan ‘toplu taşıma’ can güvenliğini hiçe sayıyor.

Toplu taşımada yer alan otobüslerin birçoğu ‘standart dışı’ şartlarla ulaşım sağlıyor. Onlarca ailenin çocuğunu emanet ettiği okul servislerinin birçoğu kurallara uygun hareket etmezken, can güvenliği hiçe sayılıyor…

Okul servislerinin nasıl olması gerektiğini anlatan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, otobüslerin fiziksel şartlarından, hareket durumlarına, servislerde yer alan işgücüne dek, birçok önemli konuya dikkat çekti.

Öğrencilerin hizmet aldığı bazı toplu taşıma araçları adeta dökülüyor. Yeni araçların olmasına karşın, yıllardır halen daha eski araçların da yollarda olması ise eleştiri topluyor. Yazın sıcağı, kışın soğuğu içinde, emniyet kemersiz yolcu taşıyan birçok otobüs, yenilenmeyi bekliyor.

Okul servislerinde otobüslerin fiziksel şartlarından, trafik kurallarına dek birçok yasa çiğneniyor… İlköğretimden yüksek öğretime dek pek çok servis aracı kurallara uymuyor, okul otobüsleri kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyarak ‘can güvenliğini’ hiçe sayıyor…

Otobüslerin fiziksel şartlarından, trafik kurallarına dek birçok yasa çiğneniyor.

Yanında refakatçi veya hostes ile yola çıkan ve güvenli bir şekilde ilkokul çocuklarını evine taşıyan bazı okul servilerinin aksine, kimi servislerde çocukların can güvenliği için uyulması gereken kurallar da çiğneniyor. İkili koltuklarda üçerli sıralar halinde oturan çocuklar, ayakta seyreden yolcular gibi manzaralar, otobüslerin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını gösteriyor.

Uzmanlar uyardı

Ülkedeki otobüslerin güvenli olup olmadığı konusunda ortada hiç bir rapor bulunmadığına değinen Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkede otobüsleri kontrol edecek teknik muayene aletleri olmadığını ifade etti.

Otobüslerin büyük çoğunluğunun gerekli standartlara sahip olmadıklarına değinen Avcı, otobüslerde refakatçi olarak görevlendirilen kişilerin çocuk gelişimi konusunda donanımlı ve trafik güvenliği konusunda uzman kişiler olması gerektiğine de değindi.

Her çocuğun oturduğu koltukta emniyet kemeri bulunması gerektiğine değinen Avcı, bunun can güvenliği için şart olduğuna değindi.

Otobüslerin sol direksiyon olup, kapılarının ise sağda olması gerektiğine değinen Avcı, şoförlerin de kriterlere uyması gerektiğini belirtti.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, yeni eğitim yılına otobüs eksikliği ile başlayan okullardan sadece biri… 49 kişilik okul servisi 63 çocuk ile yola çıktı. Okul müdürünün devreye girmesiyle bakanlığın okula ek servis vererek sorunun hemen çözüleceği ifade edildi.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’na ek servis

Yeni eğitim yılına sorunsuz bir şekilde başladıklarını anlatan Şehit Doğan Ahmet İlkokulu Müdürü Ahmet Miralay, okul servislerinin kapasitenin üzerinde öğrenciyle yola çıkmasından duyduğu rahatsızlığı vakit kaybetmeden bakanlığa ilettiğini belirtti. Miralay, bakanlığın konuya oldukça duyarlı yaklaştığını ve yarından itibaren bünyelerine yeni bir servisin katılacağını kaydetti.

Miralay; “Kendim bizzat, otobüsteki öğrenci sayısını aldım, bir otobüste 50, diğer otobüste ise 63 çocuk vardı ama otobüslerin kapasitesi 49 kişilikti. Dediğim gibi hemen bakanlığa gittik, onlar da bizim gibi duyarlı idi, hemen çözüm ürettik” dedi.



Çocuklar ikili koltukta üçerli sıra halinde oturuyor

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu Müdürü Ahmet Miralay:

“Bu sorunu çözeceğiz”

Uzun yıllardır, devlet imkânlarıyla evinden alınıp evine bırakılan birçok Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi, yeni eğitim yılına otobüs eksikliği ile başladı. 49 kişilik okul servisi 63 çocuk ile yola çıktı. Okul müdürünün devreye girmesiyle bakanlığın okula ek servis verileceği ileri sürüldü.

49 öğrenci kapasiteli iki otobüs ile öğrencilerin servis ihtiyacını bakanlık yardımı ile gördüğünü belirten Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, artan öğrenci sayısı ile okul servisi konusunda yetersiz kaldı, okul müdürü Ahmet Miralay, bakanlık ile dün yaptığı görüşme sonrasında ek bir minibüs daha alınacağına dair anlaştıklarını belirtti.

Servislerdeki kalabalığın ortaya çıkar çıkmaz hemen önemle aldıklarını anlatan Miralay, çocukların güvenli bir şekilde taşınmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Miralay, bakanlığın yıllardır servis konusunda okula destek verdiğini anlatarak, yaşanan bu sıkışıklık için de acil çözüm bulunduğunu belirtti. Miralay, “Her koltukta üç çocuğun oturmasına asla izin veremezdik, hemen gidip konuştuk, eksikliklerimizi söyledik ve bize bir minibüs göndereceklerini belirttiler. Yarından itibaren fazladan bir servisimiz daha olacak, bu sorunu çözeceğiz” dedi.

“Bakanlık da duyarlı davrandı…”

“İki tane otobüs öğrencilerimizi taşımaya yetmedi, gidip hemen bakanlığa isteğimizi söyledik, hemen çözüm bulundu.

Kendim bizzat, otobüsteki öğrenci sayısını aldım, bir otobüste 50, diğer otobüste ise 63 çocuk vardı ama otobüslerin kapasitesi 49 kişilikti. Dediğim gibi hemen bakanlığa gittik, onlar da bizim gibi duyarlı idi, hemen çözüm ürettik.

Önemli olan yaklaşımdır, olumlu yaklaşım içerisinde bir günde bu konuyu çözdük. Yarından itibaren bir minibüs daha alıyoruz ve bu sorunumuz da ortadan kalkıyor.

Bu iki otobüsün yanında mutlak suretle birer de refakatçi hosteslerimiz oluyor ve bu şekilde evlere dağıtım yapıyoruz.

Yeni eğitim yılına sorunsuz bir şekilde başladık…

BİLİRKİŞİLER UYARIYOR; EN ÜST DÜZEY GÜVENLİKLİ OLMALI!.. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, “Okul taşımacılığı, çocuklar olduğu için hem içeride, hem de dışarıda en üst düzeyde güvenliğe sahip olması gerek. İçerideki güvenliği incelediğimizde ise her çocuğun, güvenliği için oturduğu koltukta kemerle bağlı olması gerekmektedir. Bağlı olmayan her çocuğun hayatı, olası bir kazada tehlikededir”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı:

“Bağlı olmayan her çocuğun hayatı, olası bir kazada tehlikededir”

“Okul taşımacılığı, çocuklar olduğu için hem içeride hem de dışarıda en üst düzeyde güvenliğe sahip olması gerek. İçerideki güvenliği incelediğimizde ise her çocuğun, güvenliği için oturduğu koltukta kemerle bağlı olması gerekmektedir. Bağlı olmayan her çocuğun hayatı, olası bir kazada tehlikededir. Bizim ülkemizde de 11 yaş altı çocukları taşıyan okul otobüslerinde mutlaka bir muavin veya refakatçi olması yasa gereği mecburidir.

Refakatçi darken de herhangi bir kişi değil, çocukların güvenliği yönünde eğitim almış bir kişi olması şarttır. Refakatçinin araç içindeki görevleri içerisinde öğrencilerin mutlaka oturmasını sağalmak, ayakta dolaşmalarını engellemek, birbirlerine tehlike yaratacak hareketleri önlemek, sürücünün dikkatini dağıtacak eylemleri önlemektir. Otobüs dışındaki asli görevi ise öğrencilerin otobüse binerken veya inerken düşmeden güvenli bir şekilde binmelerini sağlamak, öğrencileri, trafiği kontrol altına alarak, güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçirmek ve ailesine teslim etmek veya almaktır. Bu görevlerin eksik yapılması çocuğun hayatını tehlikeye sokar.

“Bizim ülkemizde böyle bir düzen maalesef yoktur”

Otobüs şoförü de otobüs içerisinde sigara veya telefon gibi yasak olan uygulamaları yapmamalıdır. Otobüsü duruma ve hareket ettirme esnasında, asli görevi inene veya binecek olan çocukların güvende olduğunu görebilmesidir. Özellikle karşıdan karşıya geçecek olan çocukları beklemesidir.

Öğrenci otobüslerinin ön ve arkalarında öğrenci otobüsü olduğunu belirten yazılar ve işaretler olmalıdır. Bunun yanında okul otobüsü öğrencileri indirmek ve bindirmek amacı ile dururken yanından geçen araçların da durması en güvenli şekildir çünkü duran okul otobüsünün önünde veya arkasında her an bir çocuğun atılabileceği hesaplanmalıdır. Birçok ülkede okul otobüslerinin ön ve arka üst kısımlarında durup kapıyı açtıklarında yanan kırmızı ışıklar vardır, bu ışıklar yandığı zaman, yanından arabalar geçemez. Bizim ülkemizde böyle bir düzen maalesef yoktur. Ülkemizde yolcu otobüslerinin de klimalı olması yasa gereğidir. Klimanın arızalı olması durumunda o otobüs kullanılmamalıdır.

“Otobüslerin güvenli olup olmadığı konusunda ortada hiç bir rapor yok”

Yaş sınırı da vardır ancak ülkemizdeki otobüsleri kontrol edecek teknik muayene aletleri olmadığından ülkedeki tüm otobüslerin güvenli olup olmadığı konusunda ortada hiç bir rapor yok. Kimse çıkıp otobüslerimiz güvenlidir diyemez, sadece göz kararı kontrol edilemez, doğru değildir.

“Bizim sürücülerimiz dünyadaki sürücülerden daha az tecrübeli olduğu ortaya çıkıyor”

Ülkede yolcu taşıyabilmek için sürücünün otobüs veya minibüs ehliyeti veya mesleki sürücü belgesi olması yeterlidir. Sürücü belgesi dünyanın kullandığı profesyonel sürüş ehliyeti yerini tutmuyor. Dolayısıyla bizim sürücülerimiz dünyadaki sürücülerden daha az tecrübeli olduğu ortaya çıkıyor.

“Yıllar öce bir lise öğrencisi açık kapıdan savrularak hayatını kaybetti”

Otobüslerin sol direksiyon olması büyük bir tehlikedir. Otobüslerin kapısı da seyahat halindeyken hava alınması amacıyla açık olması hem yasaktır hem de bu durum hayati tehlike arz eder. Yıllar öce bir lise öğrencisi açık kapıdan savrularak hayatını kaybetti.