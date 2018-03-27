Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Küba İzlenimleri: Küba’da 35 Gün” adlı etkinlik gerçekleşti.

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk, Küba adasının bağımsız bir sosyalist devlet yapısı ve uzun bir süre diğer ülkelerle sınırlı bağlantıları olduğunu belirtirken, adanın seyahat edenlerin görmek isteyecekleri ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Öztürk, kolonyal dönemden önemli mimari eserlerin de bulunduğunu ve Havana’nın, Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığının da altını çizdi.

Tiyatro Sanatçısı Hilmi Bulunmaz, etkinliğin alışılmış bir turistik geziden ziyade Küba’daki yerel halkın, kültürünü, mimarisini ve deneyimlediği diğer yaşam özelliklerini UKÜ’lü öğrencilere tanıtmak amacıyla organize edildiğini kaydetti. Hilmi Bulunmaz, İspanyol ve Afrika kökeninin belirgin izlerini taşıyan Küba’nın, kültürel yapısının değişik dönemlere ve mozaik halk yapısına da sahip olduğunu açıkladı. Küba’daki izlenimlerini ve kültürel verilerini öğrencilerle paylaşan Bulunmaz, başka kültürlerin yapısını öğrenmenin farklı bir tecrübe yaşattığını da sözlerine ekledi. Bulunmaz, bu tür bir gezi için bireyin güveni ve cesaretinin yanında yeniliklere açık bir karaktere de sahip olunması gerektiğini de belirterek, öğrencilere herhangi bir parti kanadıyla ya da turizm şirketiyle Küba’ya gitmemelerini, sahip oldukları arkadaş grubuyla birlikte gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, soru cevap kısmıyla devam ettikten sonra Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk tarafından Hilmi Bulunmaz’a teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.