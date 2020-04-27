Küba insanlığa örnek olmaya devam ediyor

Reuters'ta yer alan habere göre, Küba'nın Güney Afrika Büyükelçiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin Güney Afrika'nın Küba'ya tıbbi malzeme yardımı yaptığı uçakla ülkeye gittiğini duyurdu.

Büyükelçi Rodolfo Benítez Verson, "Dayanışma ve ortak çalışma döneminden geçiyoruz. Beraber hareket edebilirsek, coronavirüsün yayılmasını daha hızlı ve daha az maliyetle önleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Küba, pandemi döneminde şu ana kadar Afrika, Karayip ve Avrupa ülkelerine 1.200'e yakın sağlık çalışanı gönderdi. Küba'nın tüm dünyaya yolladığı sağlık tugay sayısı 20'yi aştı.

Küba Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 67 ülkede 37 bin Kübalı sağlık çalışanı görev yapıyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zveli Mhize, bu ay başında yaptığı basın toplantısında, "Küba'nın avantajı, toplumsal sağlık modeline sahip olması. Biz de bu modele sahip olmayı arzuluyoruz" demişti.

Şu ana kadar 4 bin 361 Covid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika, kıtada salgından en çok etkilenen ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı 86 ölüm gerçekleşti.

Dünya ülkelerine yardım eli

Küba 1959'dan devrimden beri özellikle yoksul ülkelere felaket ve salgın hastalık zamanlarında doktorlarını yolluyor.

Kübalı doktorlar 2010'lu yıllarda Haiti'deki kolera ve Batı Afrika'daki ebola salgınlarında da ön saflarda mücadele etti.

Küba ayrıca ücret karşılığı uzak gelişmemiş bölgelere de doktorlarını yolluyor.

Küba Dışişleri'ne göre dünya genelinde 67 ülkede 37 binden fazla Kübalı sağlık çalışanı bulunuyor.