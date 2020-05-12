Kuaförler eylem yaptı

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ve Berberler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı mecliste protesto etti.

Kararı protesto eden Birlik üyeleri, maddi zorluklarını anlatarak sadece saç kesimi ve bakımı ile hanelerini geçindirmeyeceğini savundu.

Milletvekilleri protestocularla görüşerek, taleplerini ve tepkilerini anlamaya çalıştı.

Kanber: "Sektörün bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber; "Sosyal mesafe kuralları market pazar banka kalabalığı için geçerli değilken kuaför ve berberler için bu yönde karar alınmasını uygun bulmuyoruz. 18 Mayıs'ta diğer sektörler gibi sağlık tedbirlerine uyarak dükkanlarımızı açmayı talep ediyoruz. Dünyada birçok ülkede kuaförler ve berberler, güzellik salonları kişisel bakım hijyen ve ruhsal sağlık için açıldı. Sektörün bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz. Bizleri evde tutarak, kaçak yoldan izinsizce eve çağırılarak hizmet görmenin yolunu açıyorlar."

Görüntü ve fotoğraflar: Dila Şimşek