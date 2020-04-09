Kuaförler Birliği: "Kuaförler borçlarına yeni borçlar ilave etti"

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, kuaförlerin içine düştü duruma herhangi bir birikimle değil, borçlu olarak girdiğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek, işletmelerin sürdürülebilirliği, yeniden ayağa kalkması için ekonomik tedbirlerin bu çerçevede alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği yaptığı yazılı açıklamada, tüm sektörler gibi kuaförlerin de işyerlerinin kapalı olmasından dolayı sıkıntılı bir sürecin içinden geçtiğini, çalışanlarıyla bu sıkıntılı süreci yaşarken, borçlarına yeni borçlar ilave ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği’nin, yaşamın idamesi için çalışanlarıyla birlikte işyerlerinin desteklenmesi gerektiğini defalarca ifade ettiği belirtilen açıklamada, işi durdurulan, işsiz kalan, yardım gerektiren kesimlere dokunmanın salgınla mücadeleden ayrı düşünülemeyeceğini, hatta olmazsa olmaz olduğunu vurguladıkları kaydedildi.

Aradan 4 hafta geçmesine rağmen alınan kararların değişmeye, bocalamalar yaşanmaya devam ettiğini, hükümetin nerede duracağının kararını vermekte zorlandığı ileri sürülen açıklamada, “Kriz dönemleri her zaman neyin ne olduğunu bize göstermiştir. Böyle dönemlerde devletler, hükümetler en ihtiyacı olan kesimlerden başlayarak, aşağıdan yukarıya tutum alamamaları halinde tartışmalı hale gelirler, toplum vicdanında kaybederler” ifadelerine yer verildi.

Ekonominin yüzde 50’leri aşan bir seviyede küçüldüğü salgın koşullarında, saç hizmetleri, güzellik alanı ile birlikte kuaförlüğün katma değer üretimi en yüksek meslek kollarından bir tanesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu çözüm önerilerine yer verildi:

“Kira sorununa daha net bir çözüm sağlanmalı, kiralayanlara teşvik edici önlemler alınmalıdır.

Sosyal sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı yatırımlarında işyerlerimizin kapalı olduğu dönemde muaf olması şarttır, ardından gelen 6 ay faizsiz 2021’e ertelenmelidir.

Kredi, borç taksitlerinin faizsiz 6 ay olarak ötelenmesi için tedbirler alınmalı, işimizi döndürebilmek için kesilen çek ve senetler 6 ay sonraya ötelenmelidir.

Hızlı, ivedi, uzun vadeli paketler ilk 6 ayı ödemesiz olarak uygulamaya konulmalıdır.

İşyerlerimiz açılsa da temel girdilerimiz istihdam, enerji ve kiraya katkı 6 ay devam etmesi, işletmelerimizin sürdürebilirliğini artıracaktır.”

Sonuç olarak, ekonominin ciddi anlamda daraldığı, alım gücünün azaldığı bir ortamda, hijyen tedbirleri ile birlikte işyerleri açılsa dahi krizin süreceği, giderlerin karşılanmakta uzun süre zorlanılacağının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Dolayısı ile yeni ekonomik tedbir kararlarının bu çerçevede soğukkanlılıkla, tüm toplum bileşenlerinin katılımı ile taraf oldukları ve sorumluluk aldıkları bir masada alınmasının önemli olduğunu tekrar, tekrar vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Geldiğimiz noktada ne sağlık ihmal edilebilir ne de ekonomi” ifadelerine yer verildi.