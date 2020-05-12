Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ve Berberler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı protesto etmek için dün Meclis önünde toplandı; sektörün sadece saç kesimi ile saç bakımı hizmetlerinin verilmesini eleştirdi, 18 Mayıs’ta dükkan açmayı talep etti.

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ve Berberler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı protesto etmek için dün Cumhuriyet Meclisi önünde toplandı.

Başbakan Ersin Tatar ve Milletvekilleri, dışarıya çıkarak Birlik üyeleri ile görüştü, taleplerini dinledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, protestocular adına konuşarak, sadece saç kesimi ile saç bakımı hizmetlerinin verilmesini eleştirdi.

Protestocular, sektörün 20 Mayıs’ta değil, 18 Mayıs’ta açılmasını talep etti.

Kanber, bu süreçte ‘yasadışı olarak evde hizmetin’ önünün açıldığını savundu, dünya ülkelerinde kuaför, berber ve güzellik salonlarının belirli tedbirlerle açılmasına örnek verdi.

Kararı protesto eden Birlik üyeleri, maddi zorluklarını anlatarak sadece saç kesimi ve bakımı ile hanelerini geçindirmeyeceğini savundu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, kuaför ve berberler 20 Mayıs’ta açılacak, sadece saç kesimi ve saç bakımı hizmeti verebilecek. Karara göre, manikür pedikür, sakal tıraşı gibi hizmetler verilemeyecek.

Dün sabah 11’de toplanan protestocular, Meclis kapısında bekledi, milletvekilleri dışarıya çıkarak kapı ardından konuşmaları dinledi.

Başbakan Ersin Tatar da dışarıya çıkarak konuşma yaptı, Bakanlar Kurulu kararlarının sağlık uzmanlarının önerileriyle alındığını söyleyerek, ne yapılabileceği konusunda tekrar görüşüleceğini dile getirdi.

Toplanan protestocular, Tatar’ın konuşmasının ardından dağıldı.

Kanber: "Sektörün Bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, şu şekilde konuştu: "Sosyal mesafe kuralları market pazar banka kalabalığı için geçerli değilken kuaför ve berberler için bu yönde karar alınmasını uygun bulmuyoruz. 18 Mayıs'ta diğer sektörler gibi sağlık tedbirlerine uyarak dükkanlarımızı açmayı talep ediyoruz. Dünyada birçok ülkede kuaförler ve berberler, güzellik salonları kişisel bakım hijyen ve ruhsal sağlık için açıldı. Sektörün bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz. Bizleri evde tutarak, kaçak yoldan izinsizce eve çağırılarak hizmet görmenin yolunu açıyorlar…”

“2 ay geçmesine rağmen 1500 TL herkese ulaşmadı”

“Evimizde kalarak 2 ay boyunca ailelerimizin ve çalışanlarımızın geçimini nasıl sağladığımızı düşünmeyen hükümet yetkilileri, yoksulluk sınırının asgari ücrete ulaştığı bu ortamda 1500 TL’lik desteği 2 ay geçmesine rağmen herkese ulaştıramamıştır. Salgının ülkemizde olmadığını söyleyen yetkililer, hastanede taburcu olan hastayı uğurlarken sosyal mesafeye gerek duymayan, banka önlerinde sıra beklerken sosyal mesafeyi önemsemeyen, marketlerdeki, pazarlardaki kalabalıkları hiç umursanmıyorken, güzellik ve saç hizmetleri alanındaki tedbirler noktasında, bulaşın çok yaygın olduğu mesajını verilmiştir. Bu kararın bilimsel verilerden uzak bir şekilde alındığına inanıyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla ortaya konulan saç kesme ve saç bakımı ile sosyal mesafenin nasıl korunduğunu anlayamıyoruz. Bu kararlar alınırken fikri sorulan uzmanlarımız bu konuya açıklık getirmek zorundadır. İşletmelerimizde yalnızca saç kesimi ve bakımı yaparak işletme giderlerinin, kira, elektrik, vergi, sosyal sigorta, personel giderlerinin nasıl karşılanacağını hükümetin uzmanlarının ivedilikle açıklamasını bekliyoruz. Ayrıca güzellik salonlarını açmama kararını üretenlerin gerekçelerini duymak istiyoruz.

“Sektörün bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz”

“Sektörün bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü bu durumun doğurduğu yoğunluk, hizmet alanları ve çalışanları riske atacaktır. Sektörün 2 aylık kazanç kaybını ve ekonominin %50 daralmasını, TL’nin döviz karşısında %30’a varan değer kaybını hesaplarsak, esnafın içinde bulunduğu hali daha kolay anlayabiliriz. İşyerlerini açmakla, işlerin başlamayacağını en iyi bilen esnaflardır. Buna rağmen yetkili makamlar ürettikleri kararlarla bizlere yapacak başka bir şey de bırakmamışlardır.

Kaçak ve kayıt dışılığın etkisinin zirve yaptığı bu dönemde, sektör çalışanları evlerde ve dükkânlarda kaçak hizmet veriyorlar. Bu durum salgın riskini artırmıyor mu? Bu hizmetlerin salonlarda verilmesiyle kontrolü sağlayabiliriz. Güzellik uzmanlarının mesleklerini icra etmelerine engel koyarak başkalarının; özel hastane ve kliniklerin ayni işleri yapmasını uygun mu görüyorlar? Hükümetten kuaför, berber, güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği alanlarıyla ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararlarını tekrar değerlendirilerek, işyerlerimizin, gerekli sağlık tedbirlerini alarak, 18 Mayıs’ta açılmasını talep ediyoruz.

1600’ü aşkın işyeri, 6000 kadar çalışan ve geçimini sağlamak zorunda olduğumuz çocuklarımız adına bunu istiyoruz.

Bugünkü feryadımız iyi anlaşılsın. Kararların düzeltilmemesi halinde gelecek olan bir isyandan başka bir şey değildir.”

Görüntü ve fotoğraflar: Dila Şimşek