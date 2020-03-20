KTTO'den sağlık için bir milyon TL kaynak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası,coronavirüs salgını nedeniyle yetersiz olan sağlık sistemini güçlendirmek için yardım kampanyası başlattıklarını ve salgın tehlikesinin en az kayıpla atlatılması amacıyla kendi bütçelerinden bir milyon TL’lik kaynak ayırdıklarını duyurdu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, diğer ekonomik örgütler ve iş insanlarının katkısıyla büyüyen kaynağın, sağlık ekipmanları alınmasında kullanılması için aktif olarak çalışıldığına dikkat çekilerek, ilk etapta solunum cihazı alımı için başlatılan faaliyetlerin devam ettiğine işaret edildi.

Coronavirüs salgını nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini ifade edilen açıklamada, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde, dayanışarak ve zorlukları paylaşarak aşacağımıza olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, geçtiğimiz Cuma gününden başlayarak Ekonomik Örgütler Platfomu ile sürekli istişare ederek, hükümet ile temaslarını sürdürdüğü, görüş ve önerilerini paylaştığı ifade edilen açıklamada, bu mücadele içinde önceliğin insanların sağlığının koruması olduğuna vurgu yapıldı.

Salgının ne kadar süreceği belli olmamakla birlikte, hem bu süreçte, hem de sonrasında salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirmek ve normal yaşama dönebilmek için herkesin ve her işletmenin desteğe ihtiyacı olacağının aşikar olduğu vurgulanan açıklamada, özel sektörün desteklenmesi ve istihdamın korunması için hükümete iletilen ekonomik önlemlere ilişkin görüşler de paylaşıldı.

KTTO’nun görüşleri şöyle:

“İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve kamunun bir aylık finansman ihtiyacının Merkez Bankası kısa vadeli avansından karşılanması.

İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması için merkez bankası kaynaklı iskonto kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman imkanları sağlanması.

Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması. Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının geçici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması.

İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması.

Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması.

Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmakta, dolayısıyla takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin karşılığı olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi.

Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur edilmeyerek maaş alması sağlanması. Yerli istihdam fonunun bu kapsamda kullanılması.

Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması. Bu noktada, Hükümetin, vade uzatma veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi uygulanmamasını bankalar ile istişare etmesi.

Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya 15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde kararname çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için zemin yaratılması.”

Salgın süresinin uzaması ve diğer öngörülemeyen gelişmelerin bu önerilerin geliştirilmesini ve detaylandırılmasını zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada, bu konudaki çalışmaların ve hükümet ile temaslarının devam ettiği ve edeceği ifade edilen açıklamada, “Bu önerileri geliştirirken diğer ülke örneklerini takip etmeye de önem vereceğiz” ifadelerine yer verildi.