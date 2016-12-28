Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan’ı Fikri Toros ve Başkan Vekili Yüksel Akay Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’i ziyaret ederek desteğe hazır olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Girne’de aşırı yağıştan kaynaklanan su baskınlarının işyerlerini basması ve evlerini su basan bazı vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için oluşturulan kriz masasına KTTO’dan destek geldi. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde maddi manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten KTTO Başkanı Fikri Toros, şunları kaydetti;

“Öncelikle yaşanan bu mağduriyetlerden ötürü duyduğumuz derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetimi ve üyeleri olarak, gerek işletmelerin gerekse ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Oluşturduğunuz kriz masası için de sizleri ayrıca tebrik ederim. Kriz masasının çalışmalarına nasıl katkı koyabileceğimizi bizlerle paylaşırsanız birlikte projeler üretebilir, Girne’miz için seve seve birlikte çalışabiliriz.”

Girne’nin ekonominin kalbi olduğuna vurgu yapan Toros, dış dünyaya açılan yüzümüz oluşunun da ayrıca önemli olduğunu ve yaşanan bu felaketlerin bir daha gerçekleşmemesi için her türlü katkıya da hazır olduklarını söyledi. Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Girne’de yaşanan bu durumun kronik bir hal aldığını, haritalar üzerinde çözüm odaklı çalışıldığını, oluşturulan kriz masasında da polis, Sivil Savunma, İtfaiye ve Girne Belediyesi’nin tam bir ekip işi çıkardığına vurgu yaptı.

Tüm Girne halkına geçmiş olsun dileklerini Erişmen nezdinde sunan Toros, alınacak tüm tedbirlerde katkı koymak için hem Oda yönetiminin hem de üyelerinin maddi manevi hazır olduklarını yineleyerek ziyareti sonlandırdı.