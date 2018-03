KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu açıklandı

Ticaret Odası 2017-2018 Rekabet Edebilirlik Raporu açıklandı: Kuzey Kıbrıs’ın puanı geçen yıla göre 0.07 artışla 7 üzerinden 3.77 oldu. Sıralamada ise 137 ülke içerisinde 109’uncu.

KURUMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ, ALTYAPI İYİLEŞTİRİLMELİ…

Ticaret Odası 2017-2018 Rekabet Edebilirlik Raporu’na göre ülkenin ilerleyebilmesi için kurumsallaşma, güçlü altyapı, istikrar ile sağlıklı işgücüne ihtiyaç var.

KKTC için özellikle kurumların güçlendirilmesi ve altyapının iyileştirilmesi öncelikli politikalar arasında yer almalı.

KKTC YERİNDE SAYIYOR

Ticaret Odası Rekabet Edebilirlik Raporu’na göre, son on yıllık dönem değerlendirildiğinde Kuzey Kıbrıs’ın ülke puanı yüzde on dolaylarında artsa da diğer ülkelere göre yeterince geliştiremediği için son on yılı adeta yerinde sayar gibi geçirdi.

Raporun tümü için TIKLAYINIZ